В Туве женщина попала в больницу с давлением, лишилась ноги и погибла по вине врачей

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В Туве правоохранительные органы заинтересовались гибелью пожилой пациентки в Республиканской больнице №1 в Кызыле. Как рассказали в прокуратуре, 62-летняя женщина поступила туда с повышенным давлением, а дальше началась череда странностей и врачебных ошибок, которые привели к смерти пенсионерки.

История произошла в январе этого года. Женщина обратилась к врачам с жалобами на повышенное артериальное давление, и бригадой скорой помощи ее доставили в республиканскую больницу. Однако пациентку по какой-то причине положили в урологическое отделение, хотя на то не было никаких медицинских показаний.

Уже в палате пенсионерка осталась без присмотра персонала и получила сильный ожог стопы, случайно коснувшись батареи. Женщина страдала диабетом второго типа, поэтому на месте ожога начали развиваться гнойно-септические осложнения. Из-за них пациентку отправили в ожоговое отделение.

Там врачи сначала ампутировали женщине обожженную стопу, а после еще и голень. Поскольку проблемы с давлением никуда не делись, попутно пенсионерку лечили в кардиологическом отделении, в одной палате с ковидным больным. Из-за ампутации иммунитет пациентки ослаб, и она заболела пневмонией.

Целая череда тяжелых травм и заболеваний привела к смерти женщины. После случившегося на ситуацию обратила внимание прокуратура Кызыла: в ведомстве заявили о «грубейшем» нарушении стандартов оказания медпомощи и потребовала от следственных органов завести уголовное дело по статье о причинении врачами смерти по неосторожности.

Если виновные врачи будут найдены, им грозит лишение свободы до трех лет, а также дальнейшее ограничение в работе на несколько лет. Сейчас ход расследования взят прокуратурой на особый контроль.