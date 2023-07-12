В Красноярском крае находится самый загадочный и непроходимый лес в России

Лес на севере Красноярского признан самым труднодоступным и непроходимым. Фото: Елена Серебровская

Дебри Путоранского заповедника на севере Красноярского края возглавили рейтинг самых труднодоступных, непроходимых и таинственных заповедных лесов страны, который составил Рослесинфорг.

Инженеры-таксаторы, которые считают деревья и оценивают их состояние по всей России, добирались туда на вертолете, а по северным зарослям ходили по медвежьим тропам. Это оказалось намного проще, чем продираться сквозь девственную чащу. По-другому нельзя: «разведчики леса» должны проходить леса пешком. На основе их впечатлений и был составлен рейтинг. По поводу севера Красноярского края они отмечают:

- Природа здесь неприветливая — суровый климат, топкие болота, высокая влажность, сильные ветра и многолетняя мерзлота.

Кстати, в России не более 1500 специалистов-таксаторов. Помимо описания деревьев (в которое входят их возраст, диаметр и высота) они собирают информацию о лесных вредителях, происходивших пожарах, следах промышленных выбросов, снеголомах, буреломах и многом другом. Кроме этого, они ведут учет мхов и ягодников.

Исследования удалось провести на площади полмиллиона гектаров Путоранского заповедника. Известно, что настолько масштабные лесоустроительные работы проводились на его территории впервые. Напомним, эта особо охраняемая территория располагается в южной части полуострова Таймыр на площади около 2 миллионов гектаров.

Второе место в Топ-5 труднодоступных и непроходимых мест занимают леса национального парка «Шантарские острова» в Хабаровском крае, а третье - заповедника «Болоньский» в Приамурье. Далее идут чащобы Корякского заповедника на Камчатке и Токинско-Станового нацпарка в Амурской области.

Среди других неисхоженных мест, в которых проводилась «лесная перепись» называются заповедники «Таймырский» и «Тунгусский» в Красноярском крае, а также «Витимский» в Иркутской области, «Джугжурский» в Хабаровском крае и «Пасвик» в Мурманской области.