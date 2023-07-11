«Ну что, голубушка, будем лечиться или живите дальше?»: могут ли частные доктора ради прибыли навязывать дополнительные услуги

Могут ли частные клиники навязывать ненужные услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

Сижу растерянная, в глазах испуг, слезы наготове – брызнут по моей команде. Женщина-доктор что-то поясняет медицинскими терминами, из которых понимаю только смысл: «Все, конец мне, помру молодой... Или нет? Если заплачу много денег на лечение, то не помру, меня даже вылечат». Могут ли некоторые частные клиники разводить своих пациентов на деньги? К сожалению, да. Впечатлила недавняя история про владивостокского врача-ортопеда, который за несколько лет заработал себе на квартиру в Москве: ставил пациентам ложные диагнозы, лечил, и даже оперировал (!) - хотя это было не нужно. Некоторые остались калеками: заведено уголовное дело.

Этот случай, конечно, из серии крайностей, но у многих, кто обращался в частную клинику, найдется пример откровенного развода на деньги.

Мы решили провести эксперимент. Журналист «Комсомолки» прошла по нескольким частным клиникам. Предварительно убедившись, что со здоровьем в той или иной области все точно в порядке.

История первая, бюджетная

Начинаю со стоматологии. Совмещаю эксперимент с необходимостью: в свое время взялась, собрала силы и средства, и пролечила ВСЕ зубы. Но беда. Коронка, которая обошлась в 20 000, сломалась из-за 20-ти рублей и моей глупости. Дурная! Открыла зубами не поддававшуюся пластиковую крышку лимонада. Кряк - и зуба нет.

В эту клинику ходила и раньше, она была из серии относительно доступных, качественных, рядом с домом. Осмотр, вердикт: коронку не восстановить, надо все удалять, ставить имплант (ооооо!). Приступаем к процессу? Ну что делать, да.

Окей! Записываюсь на первую процедуру. М-м-м... для начала – общая чистка, 3 000. Врач объясняет – процедура хоть и гигиеническая, но лучше пойти. Имплантация – процедура сложная, лучше перестраховаться. Говорит убедительно, я соглашаюсь… Делаем чистку, идем дальше. Теперь необходим рентген снимок. Конкретного зуба? Ну, или хотя бы соседних? Не-е-ет. Обеих челюстей, 3D, во всех ракурсах. «На всякий случай». 17 000. Чего уж тогда не всего тела? Честно говоря, психанула, на этом закончила. Чего еще мне накрутят, пока дойдет до дела. На работе рассказала коллегам.

Те посоветовали другую клинику, и надо отдать должное – здесь все прошло хорошо и по-честному. Проконсультировалась, записалась. Сейчас в процессе, и правда, довольна – никаких откровенно лишних процедур мне здесь не навязали, и прайс ниже. Про полное сканирование, кстати, услышали, удивились. Оно точно не нужно.

История вторая, пугающая

Недавно прошла полную развернутую диспансеризацию в своей поликлинике. Следить за здоровьем, если и ничего не болит, это даже просто культура. По итогу меня успокоили: жить буду, на здоровье жаловаться грех.

А теперь можно отправиться к частникам. Записываюсь в филиал крупной клиники на прием к дамскому доктору. Стоимость приема + УЗИ по прайсу приемлемая, 2000 рублей. Врач – представительная такая «за пятьдесят» с пышной прической, золотыми перстнями и при маникюре, но почему-то в несвежей фирменной спецодежде. Выслушивает придуманные (подчеркиваю) мною жалобы и, разумеется: «будем смотреть».

- В нашей клинике – только самое современное зарубежное оборудование, которое увидит все, даже малейшие патологии вашего организма, - убеждает она.

После колькоскопии начинается:

- Меня настораживают вот эти два пятнышка, видите? - ногтем указательного пальца она водит по снимку, распечатанному на глянцевой бумаге.

Она это серьезно? Я не медик, не разбираюсь в таких тонкостях. Для меня это – как ночью через тучи пялиться на Венеру. Включаю актрису и выдавливаю из себя звук, похожий на комок в горле:

- Ну... да... вижу. А что это?

- Не хочу вас пугать, но это похоже на новообразование. Нужно определить, какое – доброкачественное или злокачественное, - доктор минут десять убеждает меня, что «сейчас лечат всё», главное – пораньше начать и не экономить. В этот момент перед ней сидела растерянная пациентка с глазами, полными испуга и слез. В итоге выписала пачку направлений на анализы и биопсию со словами: «Это нужно сдать прямо сейчас в нашей клинике, девочки на ресепшене подскажут, как». Общая сумма - более 20 тысяч рублей. Сгребаю направления и растворяюсь с концами.

История третья – мама, лысею!

А мой почтовый ящик полон рекламных листовок. Среди них попадается частная клиника – приглашают на пробные оздоровительные процедуры. Совершенно бесплатно! Хм! Звоню, выбираю трихолога – это специалист по волосам. Они у меня и в самом деле не густые, интересно, что посоветует и чем поможет мне специалист?

Красивая клинка, дорогой интерьер. Никаких процедур, - просто осмотр, и страшный вердикт – у меня отмирание луковиц! (Не шучу). Я скоро облысею. Буду никому не нужна (передаю почти дословно). Но шансы есть. Очевидно – процедуры в этой клинике, 150 000, а самые эффективные – 250 000. Даже кредит можно оформить прямо сейчас, прямо на месте.

Кстати, этот развод в свое время был вообще довольно популярным – под видом бесплатных услуг, в основном в области косметологии, людей в итоге загоняют в баснословные долги за ненужные (ну, или нужные, но на деле не столь дорогие) услуги. После череды скандалов и судебных исков их деятельность стала не такой агрессивной, но, как показывает жизнь, все еще не сошла на нет.

История четвертая, неожиданно приятная

Знакомого Евгения попросила сходить проверить зрение. Сама в очках, проблемы есть, а вот у него, как говорится, орлиное. Но сначала мы на всякий случай убедимся. Попасть к государственному глазному оказалось непросто, запись даже в краевой офтальмологический центр по полису ОМС – на месяц вперед. Идет без полиса, цена вопроса 1600 рублей за полное обследование, точный диагноз: слепота не грозит.

Дальше, в рамках эксперимента, обзваниваем офтальмологические клиники и делаем выбор на той, где меньше всего ждать (3 недели). В назначенное время Женя приехал в клинику, на ресепшене оформился, оплатил прием 2000 рублей. Здесь все приветливые: «чай, кофе, охлажденная вода?» Конец рабочего дня (18 часов) – и в большом коридоре всего пара человек.

Женя рассказывает:

- Сначала мне закапывают глаза, чтобы зрачки расширились, затем: УЗИ, внутриглазное давление, смотрение в аппарат, слезы от нестерпимо яркого света... Клянусь, я сделал все, что мог - во первых, дал понять врачу, что сто лет не был на приеме (то есть потенциально согласен на любые процедуры и осмотры). Во-вторых, якобы чувствую усталость, «песочек», белые пятна и звездочки. Наконец: «Если нужна операция, доктор, с деньгами проблем не будет, я золото добываю на севере, хорошо получаю».

То он – мечта любого разводилы! Но не тут-то было. Доктор сдержанно улыбнулась и ответила:

- Все у вас в порядке. А от усталости глаз я вам сейчас капли выпишу. И старайтесь почаще отдыхать от компьютера.

Много жалоб

В Росздравнадзоре попросила посоветовать клинику для журналистской проверки по ортопедическому направлению, откуда чаще всего приходят сигналы. Назвали одну: «загляните туда, наверняка найдете для себя интересное». К сожалению, запись на много недель вперед. Поэтому поискала отзывы в интернете. Много хороших, но попались и очень негативные. Выбрала один, показательный.

«У мамы 3 месяца болела нога. Осмотр врача прошел очень быстро – потрогав ногу еле еле, врач назначил лазер. Ни ЭМТ, ни анализы ему не потребовались. Мама у меня медик и ее это удивило. Переспросили, а нужно ли? Врач растерялся, но снова повторил, что нужен лазер. Ок, сделали один сеанс лазера за 2 тысячи рублей, решили узнать, пройдет ли боль после него? Ответ: никакой гарантии. Если не пройдет – будут брать кровь, плазму переливать в колено. Вроде так это называется. Эта процедура обойдется нам в 60 тысяч рублей. По счастливой случайности по рекомендации друзей попали к другому высококвалифицированному врачу с большим стажем. Он сразу назначил МРТ, оказалось, что у мамы бурсит, скопление жидкости. Никакого лазера! Только плазма – мы отдали всего 7 тысяч рублей, а не 60 тысяч. Уже на следующий день мама проснулась без боли».

Представители клиники под этим обращением попросили сообщить «номер договора, чтоб мы могли разобраться в данной ситуации». Точно такие же ответы я нашла и под другими жалобами.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена ДЕГЕН, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю, привела статистику жалоб на частную медицину в регионе, но она отражает общую картину. Например, статистика: в крае зарегистрировано около 1,7 тысяч учреждений частной системы здравоохранения, имеющих лицензии. За 5 месяцев 2023 года в ведомство поступило уже 256 жалоб от пациентов. Они разные, и на качество. И на стоимость, в том числе – и навязывание услуг.

Наибольшее количество обращений приходится на стоматологические услуги – 25, на безлицензионные услуги – 23, косметологию и пластическую хирургию – 13, гинекологию – 10.

- Проблема в том, что когда пришел Covid-19, появился мораторий на плановые проверки до 2030 года. Наши специалисты охотно бы посещали учреждения частной системы здравоохранения, потому что за два года многие из них, скажем так, расслабились. Чтобы прийти к ним с внеплановой проверкой, должно быть постановление прокуратуры при наличии объективных причин – при наличии угрозы причинении вреда или если вред уже причинен.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ЕСТЬ ОТВЕТЫ

Несколько вопросов из жизни и ответов от Елены Деген, которые наверняка помогут сориентироваться

- Безлицензионные услуги? Какие?

- Например, побывала клиентка на блефаропластике или мезатерапии, а потом приходит к нам и требует: «накажите их, потому что мне плохо сделали». Мы ищем по реестру (он у нас общий по всей стране) и выясняется, что лицензии у субъекта нет. По закону РФ у нас нет права зайти с проверкой в организацию, которая не имеет лицензии.

- Как понять пациенту, что его разводят? Обычный человек не разбирается в медицине, а мы привыкли доверять докторам.

- Должно быть второе мнение. Если вас насторожило что-то в словах врача, идите в другую клинику (если располагаете финансовыми возможностями), либо в государственное медицинское учреждение. Там работают хорошие врачи.

- Случается, что клиники отказываются брать уже готовые анализы, результаты УЗИ и других исследований, сделанных не у них, как быть?

- Это необоснованно. Если требуют сделать у себя, должны объективно это обосновать. В противном случае это и есть вымогательство.

- В последнее время часто звонят и предлагают записаться на осмотр. В Красноярске, например, одолевает новая некая стоматологическая клиника и центр реабилитации после ковида...

- Имейте в виду, что у них хорошие психологи: незаметно для себя подпишете договор и расстанетесь с деньгами. Если у вас нет необходимости обратиться за медицинской помощью, то обрывайте такие предложения на стадии звонка.