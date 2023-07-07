Депутат Сокол пригрозил правительству Хакасии письмом в прокуратуру из-за низких зарплат учителей

Фото: тг-канал Сергея Сокола

Депутат Госдумы Сергей Сокол потребовал от правительства Хакасии разобраться в ситуации с низкими зарплатами учителей. По словам парламентария, ему поступают «десятки обращений» от педагогов, которые жалуются на понижение зарплат – им не сделали обещанный в апреле перерасчет зарплаты за несколько месяцев.

– Игнорировать это просто невозможно. Подготовил письмо на имя Генерального Прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если Правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную Прокуратуру и пеняйте на себя, – заявил Сокол.

Фото: тг-канал Сергея Сокола

В конце июня депутат уже обращал внимание на ситуацию с зарплатами учителей. Тогда он потребовал от правительства Хакасии выполнить обещания и назвал ситуацию «издевательством» над педагогами. Тогда же он дал правительству срок до 10 июля разобраться с проблемой.

– Оставляя за скобками угрозу исчерпания возможностей регионального бюджета уже к сентябрю, обусловленную аттракционом невиданной щедрости, устроенного Правительством Республики аккурат в преддверии выборов, считаю, что людей обманывать нельзя, – добавил Сокол.

Отметим, что Сергей Сокол в сентябре будет участвовать в выборах главы Хакасии. Он уже подал документы в избирком, и будет выдвигаться от «Единой России».