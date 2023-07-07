«Хотели вернуть возлюбленных домой»: в Хакасии мошенник обманывал жен мобилизованных

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В Хакасии ранее судимый аферист обманывал жен мобилизованных, обещая вернуть их супругов обратно домой. Об этом сообщает региональное МВД.

Мошенник размещал в интернете рекламу оказания юридических услуг. В надежде вернуть мужей домой, к нему постепенно начали обращаться женщины, готовые заплатить ему крупные сумму. Все началось с 30 тысяч рублей. Деньги были заплачены в качестве аванса, вот только своего любимого супруга так и не дождалась. Аферисту этого показалось мало, он тут же начал играть на чувствах женщины, все придумывая и придумывая новые статьи расходов. Это сработало. С середины апреля по май он смог выманить у потерпевшей 300 тысяч рублей.

Но и этих денег ему было недостаточно. Он продолжил практиковать свои «юридические услуги» по уже обкатанной схеме.

На его обещания попалась еще одна жительница Хакасии, которая также пыталась вернуть домой своего супруга любыми методами. Она отдала злоумышленнику 1 миллион рублей, лишь бы снова обнять любимого. Однако их долгожданная встреча не состоялась.

Собирая доказательную базу, сотрудники полиции смогли узнать несколько основных предлогов, которые злоумышленник использовал для получения денег с доверчивых женщин. Например, он говорил о том, что ему надо срочно ехать в Краснодарский край для урегулирования их непростого вопроса. Границы Хакасии он, конечно же, в итоге не покидал.

На мужчину заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

Но это еще не все. Сейчас следователи республики в отношении задержанного расследуют уголовное дело по 14 мошенническим эпизодам. Суммы, которые жители Хакасии переводили преступнику, разнятся от 40 000 до 2 000 000 рублей. Аферист смог обмануть их под разными предлогами, среди них оказание юридических услуг, оформление банкротства и другие. Полицейскими устанавливается причастность злоумышленника к этим фактам.

Мужчина заключен под стражу.