Красноярская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира «Большого шлема» Уимблдона

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Красноярская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира «Большого шлема» Уимблдона. Как сообщили в Федерации тенниса России, спортсменка обыграла китаянку Сиюй Ван в первом матче, чешскую теннисистку Барбору Крейчикову во втором. Сейчас Андреева ожидает третью соперницу.

В своем первом сете Мирра четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету ее соперницы Сиюй Ван семь эйсов - подача в теннисе, к которой не прикасается принимающий, приносящая подающему очко, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.

После своего успешного дебюта, спустя 15 часов, в основной сетке Уимблдона Мирре Андреевой предстояло играть следующий матч. Одни теннисисты еще не сыграли в первом круге, другие уже прошли в третий, всему виной - проливной дождь. Преимущество было в данной ситуации на стороне красноярской спортсменки, поскольку она могла оперативнее восстановить свои силы, чем те, кто намного старше ее.

Второй соперницей Мирры Андреевой стала 11-я ракетка в мире Барбора Крейчикова, у которой уже имеется победа на «Ролан Гаррос» в личном зачете - 2021. Чешской теннисистке не удалось справиться с 16-летней россиянкой, Барбора Крейчикова напряженно уступила в счете и весьма неудачно вышла к сетке, затем снялась из-за травмы во втором сете – 3:4. Благодаря одержанной победе во втором матче, Мирра появится уже в третьем круге Уимблдона.

Для шестнадцатилетней Андреевой это уже третья победа над представителями ТОП-20. Молодая теннисистка уже шесть раз побеждала на взрослых турнирах и занимает 194-е место в ТОП-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В следующем круге соревнований атлетка сыграет либо с Анастасией Потаповой из России или Каей Юван из Словении.

Отметим, что после победы в первом круге, Мирра стала одной из самых молодых теннисисток, кому удалось пройти хотя бы раунд на Уимблдоне.

Уимблдон-2023 проходит в Великобритании с 3 по 16 июля, а общий призовой фонд турнира составит рекордные 44 700 000 фунтов стерлингов.

Напомним, что Мирра родилась в Красноярске 29 апреля 2007 года. Ее мама была фанаткой тенниса, поэтому с детства привила любовь к ракетке двум своим дочерям. Впервые о ней заговорили в 2020 году, когда в составе сборной России Андреева выиграла юношеский чемпионат мира. Эта победа стала хорошим толчком для ее карьеры. Девушка начала чаще выезжать за границу, а из-за сложностей с перелетами из Красноярска, Мирра приняла решение переехать в Сочи. Ее успехи прогремели и в 2022 году: четырнадцатилетняя Мирра Андреева выиграла профессиональный турнир под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) в Анталии. Разница в возрасте между соперницами была в целых 11 лет.