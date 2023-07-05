В Красноярске завели уголовное дело на главврача, который решил отремонтировать детскую больницу сверх бюджета

Фото: соцсети детской поликлиники

В Красноярске завели уголовное дело на главврача городской детской поликлиники №2. Он заключил с подрядчиком договор на капитальный ремонт больницы на 7 млн рублей сверх того, что ему выделили власти. Дополнительных денег главе учреждения, конечно же, никто не дал, а подрядчик требует оплатить работы.

Изначально по нацпроекту «Здравоохранение» на капитальный ремонт поликлиники выделили 33,7 млн рублей. Этого должно было хватить, однако в процессе подрядчик обнаружил недостатки в проектной документации, из-за которых больнице потребовались дополнительные работы еще на 7 млн рублей.

В краевом Минздраве главврачу отказали в дополнительном финансировании, сославшись на отсутствие средств в бюджете. Тогда руководитель больницы подписал соглашения с предпринимателем «на авось», пообещав выплатить уже не 33,7 млн, а 43,7 млн рублей.

Все работы подрядчик добросовестно исполнил в срок: в здании провели ремонт, обновили мебель, вентиляцию и отопление. Однако работы до сих пор остаются не принятыми и неоплаченными. Заказчик начал настаивать на ничтожности соглашений, главврач заявил о предварительном характере договоренностей, а начальник планово-экономического отдела больницы вообще заявил, что никто никаких контрактов не подписывал.

Краевая прокуратура провела проверку и завела уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Если ситуация никак не разрешится, ведомство намерено через суд требовать компенсацию ущерба подрядчику из кармана главврача.