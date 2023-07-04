Пытался спасти оленей, а подставился сам: в Красноярском крае разъяренный медведь изуродовал мужчину

В начале июня медведя сняли с квадрокоптера у поселка Тура. Фото: Эвенкийская жизнь.

Жуткий случай на севере Красноярского края: голодный медведь серьезно ранил местного оленевода. Все произошло неподалеку от поселка Суринда 30 июня, сообщила газета «Эвенкийская жизнь».

Оленевод из хозяйства «Суриндинское» приехал туда вместе со стадом, за которое отвечал. Затем, чтобы закупиться продуктами, а заодно сдать документы.

Когда 35-летний мужчина решил покормить оленей, поблизости появился медведь. По всей видимости, хищник был голоден, вот-вот кинется на одного из животных.

Просто так сдаваться оленевод не собирался. Он решил спасти стадо, погнал его ближе к центру поселка. И сам побежал в ту же сторону. Оказалось, это роковая ошибка.

Перепуганные животные в панике начали валиться на землю. Времени уже не было. Разъяренный медведь настиг их в несколько прыжков. И набросился на человека.

Увы, у мужчины не было при себе ни ножа, ни ружья. Удивительное дело: его спас… мобильный телефон. Едва заметив зверя, оленевод успел набрать брата: «Тут медведь!».

Медведь с дрона. Фото: Эвенкийская жизнь.

Тот поднял односельчан, и они все вместе успели отбить жертву. Медведя, что рвал парня, пришлось застрелить. Других вариантов не было.

А истекающего кровью мужчину отвезли в сельский ФАП. Как выяснилось, у пострадавшего – рваные раны головы, спины и руки. Позже пострадавшего вертолетом доставили в краевую больницу Красноярска. Врачи говорят, будет жить. Помощь подоспела вовремя. Однако хищник сильно повредил человеку руку.

Напомним, при появлении диких животных и угрозе людям надо сразу же звонить по номеру 112.