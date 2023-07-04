«Скулила и металась по сторонам»: маленькая девочка спасла брошенную на гибель собаку

Девочка Арина и ее мама спасли собаку, которую хозяйка выбросила на пустыре в Красноярске. Фото: Марина Мельниченко.

- Она добрая, даже не кусается, ее точно загрызла бы местная стая, - говорят жители красноярской Покровки. Недавно здесь, на окраине микрорайона, разыгралась настоящая драма. Хозяйка привезла на пустырь и выбросила свою собаку. Фактически – на верную смерть. Но малышке повезло, ее выручила девочка Ариша, которая пасла коз неподалеку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Выкинули, как мусор

Это видео – оно появилось в соцсетях буквально на днях – невозможно смотреть равнодушно.

У пустыря тормозит белая Toyota Carina. Оттуда выходит девушка в черном платье, выпускает собаку. Предвкушая прогулку, та машет хвостом. А хозяйка отстегивает поводок, садится обратно и дает по газам. Бедняга кидается за машиной, лает, но, увы… Ее уже никто не слышит, машина скрывается.

Собака озирается, смотрит на дорогу: может, вернется, заберет домой? Всё не может поверить, от нее избавились, она теперь ничья.

- Металась по району, скулила. Плакала и искала предавшую ее хозяйку, - делятся очевидцы. – А это окраина, люди бывают редко, бродит свора псов. Вряд ли бы они ее приняли.

Получается, собаку просто бросили умирать.

Теперь она не грустит. Фото: приют "Алькин дом".

Пыталась найти владелицу

Но произошло невероятное. Неподалеку вместе с мамой пасла коз девочка Ариша. И растерянная собака прибилась к ним. Видимо, почувствовала, эти люди ее не прогонят.

Держалась рядом весь день. И вот уже вечер, нужно гнать стадо назад. А как же собака? Было решено: забрать ее себе.

Семья Арины живет поблизости, в коттедже. Животных любят, у них своя собачка и еще кошки. Но, очутившись во дворе, «найденка» заметалась снова. Чужие запахи, чужой дом… Удержать ее не смогли. Пулей выскочила за ворота. Может быть, чтобы попробовать найти прежнюю хозяйку? Вряд ли забыла ее так скоро.

Теперь Гретту ждет новая жизнь. Фото: Марина Мельниченко.

Опять в опасности? Но тут ей повезло, еще раз. Чужую собаку заметил один из жителей района. Приютил на ночь (иначе ее разорвала бы стая), а наутро позвонил волонтерам.

- Мне оставалось только оплатить машину и забрать животное, - делится представитель зоозащитной организации «Алькин дом» Марина Мельниченко.

Повезло трижды

Тем временем историю брошенной собаки узнал едва ли не весь Красноярск. Случившееся на пустыре попало на камеру одного из ближайших домов, а потом и в соцсети. Люди были возмущены:

- Хозяйка, как спится после такого?!

- Животное доверилось, а ты предала! Так и близких кинешь?

- И это чья-то мать!

- Сколько боли и предательства в видео…

- Вообще народ очерствел!

Но, наверное, эта собака родилась счастливой. Как только ролик распространили в соцсетях, волонтерам позвонили.

- Почти сразу, – улыбается Марина Мельниченко. – Это была мама Ариши Людмила. Семья захотела забрать собаку. И только что я отвезла ее в новый дом.

С новым домом, малышка! Фото: Марина Мельниченко.

Там малышке дали новое имя – Гретта. Хочется верить, что и жизнь ее ждет - новая. В любви и ласке. Со СВОИМИ людьми. Спасибо доброй девочке Арише!