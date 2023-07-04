«Закопала ее в тундре, а отцу ребенка сказала, что девочку украли цыгане»: жительница Норильска 20 лет хранила тайну гибели падчерицы

Фото: прокуратура Красноярского края

В Норильске в суд направили уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, которую обвиняют по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Семейная трагедия случилась в августе 2003 года. Тогда еще 42-летняя северянка находилась дома со своей 9-летней падчерицей (настоящая мать ребенка была лишена родительских прав, и ее отец женился второй раз. К тому моменту они были женаты 5 лет. Малышка называла ее «мамой»). Папа девочки находился на работе.

Посреди квартиры стоял таз с хлоркой. Женщина замачивала в нем полотенца, а девочка игралась рядом. В какой-то момент она случайно уронила новую блузку мачехи в этот самый таз. От этого женщина рассвирепела. Она стукнула падчерицу, что было сил рукой об бедро. Ребенок упал, ударился головой об пол и тут же умер.

Осознав, что натворила, женщина стала думать, что делать дальше. Она позвонила знакомому, и с его помощью, поместила тело погибшей девочки в сумку, отвезла за город - в тундру. Там ее и похоронили.

Фото: прокуратура Красноярского края

Отцу девочки женщина рассказала странную историю – якобы его дочь украли цыгане. Все эти годы он жил надеждой, что она жива, и когда-нибудь, они встретятся. Следователи же сразу заподозрили в исчезновении девочки мачеху, но прямых улик не было.

Так и прошли 20 лет. Женщина продолжала жить с мужчиной, чью дочь она убила. Изобличить женщину помог полиграф. Она до последнего отрицала свою вину, но устройство показало, что северянка что-то недоговаривает. Под натиском вопросов следователей, она все же созналась и даже показала место, где закопала тело ребенка.

Прокуратура Норильска направила уголовное дело в отношении женщины в суд. Ей грозит до 15 лет колонии.

В этой жуткой истории сразу прослеживается аналогия с недавней трагедией, произошедшей в Екатеринбурге. Там женщина по имени Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына Далера Б. Оказалось же, что мальчик уже как полгода мертв. Его нашли в сумке в гараже женщины.

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