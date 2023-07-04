Деревья ломало, как карандаши: на заимку отшельницы Агафьи Лыковой обрушилась мощная буря

Инспекторы заповедника "Хакасский" восстановили для отшельницы Агафьи Лыковой тропу к реке, заваленную во время бури. Фото: Виктор Непомнящий.

То потоп, то голодные медведи! Эта весна и лето для отшельницы Агафьи Лыковой выдались непростыми. Сначала никак не хотели уходить холода, и вдруг – сразу после них – нагрянула жара.

Моментально начал таять снег в горах, оттуда хлынули потоки. В реках поднялась вода и смыла одну из построек у заимки Лыковых. Это был домик геолога Ерофея Седова. Единственного соседа, который много лет помогал бабушке Агафье, не стало в 2015-м. А нынче река унесла и его жилище (в нем останавливались гости).

Ведра таскает сама

Хорошо, сама Агафья не пострадала. Впрочем, лиха беда начало. После «большой воды» обрушился мощный шторм. Разбушевавшаяся стихия выворачивала с корнем и ломала, как карандаши, даже большие деревья. В результате на заимке образовалось несколько завалов. И один из них – как раз на тропинке, по ней затворница ходит к реке за водой. Дождевой никогда не пользуется.

Разбушевавшаяся стихия ломала ветки, выворачивала с корнем деревья. Фото: Виктор Непомнящий.

Да, ведра (в свои-то 78 лет!) носит сама. Причем по крутому склону вверх. Помощник Карповны – послушник Анатолий – уехал несколько месяцев назад. Так что по хозяйству приходится хлопотать одной. А оно у нее немаленькое: козы, собака, кошки.

Пока Агафья управляется на заимке сама, просит прислать помощника. Фото: Виктор Непомнящий.

Всё сама: крутится, как веретено. Иной раз и присесть некогда. Впрочем, другой жизни бабушка не знает. Работает и молится, да с радостью, со светлой детской улыбкой. Несет свою духовную вахту в лесной глуши.

Подоспела подмога

Услышав о беде отшельницы, на заимку выдвинулись инспекторы заповедника «Хакасский» (на его территории находится домик Лыковой). Без преувеличения – вынуждены были пробиваться. Шли по реке, то и дело останавливались, чтобы убрать завалы, пилили деревья, где-то тащили лодку на себе. Конечно, не обошлось без риска. Но оно того стоило. На месте оказались через пять дней.

За работой. Фото: Виктор Непомнящий.

И вскоре принялись за работу. Во-первых, освободили заимку от завалов. Во-вторых, расчистили ту самую тропку, без которой Агафье было тяжело. За водой пришлось идти по дальней дорожке, а это очень утомительно. Года-то уже не те…

Но главное: не только вернули отшельнице удобную тропинку, вдобавок оборудовав ее перилами, но и сколотили лесенку. Чтобы бабушка спускалась к реке и набирала воду - без боязни оступиться.

Удобную тропу не только очистили от завалов, но еще оборудовали перилами. Фото: Виктор Непомнящий.

- Сейчас церковь подыскивает для нее помощника, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. – Агафья очень просит прислать ей женщину, но найти подходящую крайне сложно, почти невозможно.

Инспекторы заповедника пять дней пробивались на заимку отшельницы по бурной реке. Фото: Виктор Непомнящий.

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