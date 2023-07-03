Фото: Мария ЛЕНЦ

3 июля в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла пресс-конференция, на которой обсуждались прогноз погоды и риски ЧС в регионе. Прогноз погоды в Красноярске на июль 2023 года составил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Июнь стал самым теплым за последние 3 года

Среднемесячные температуры июня были около нормы. Местами (в северных районах края) они были ниже на 1-2 градуса, а в центральных и южных - выше на 1-3 градуса. Осадки в основном выпали в пределах, местами - ниже.

В Красноярске до 10 июня наблюдались достаточно высокие температуры: выше +30 градусов. Небольшое похолодание настигло красноярцев 11 и 12 июня, и после этого первый летний месяц стал проходить «классически». Но в целом, благодаря жаркому началу месяца, при норме +16,9, среднемесячная температура в июне 2023 года достигла +18,5 градусов. А это выше нормальной на 1,6 градусов. Показатель этого года ближе всего к июню-2016 с его +18,6 градусов.

Какими температурными рекордами запомнится первая теть лета? Этот июнь стал самым теплым за последние 3 года. Среднемесячная температура июня-2022 достигла +16,8 градусов, а первых летних месяцев 2021 и 2020 года - +15,5 градусов.

8 июня был зафиксирован абсолютный максимум: воздух в краевом центре прогрелся до +35 градусов. Это «перекрывает» рекорд не только для 8 июня, но и для месяца в целом. Предыдущий был +34,8 градусов.

Кроме этого, в июне зафиксирован дефицит осадков: 43 мм при норме 65 мм, что составляет 66% от месячной нормы.

Каким ожидается июль

Начало месяца прогнозируется по температурному фону ниже климатического. Затем температура воздуха начнет повышаться. Основной пик жары ожидается 9 июля. Далее температура будет держаться в пределах нормы, а временами чуть выше (особенно в конце месяца).

Если считать, что нормальная среднемесячная температура для июля у нас +19,1 градусов, то синоптики ожидают, что она и в этом году достигнет такого значения. Возможно, будет выше на один градус.

В течение недели с 4 по 9 июля погода в Красноярске будет изменчивой. Днем 4 июля ожидается +21-23 градусов, а затем будет наблюдаться тенденция к потеплению. Ночью 5-7 июля будет +12-17 градусов, а дневная температура будет колебаться от +26 до +32 градусов. Пик жары придется на 7 июля: ожидается +30-32. Но зной продлится недолго: уже 8-9 июля произойдет «арктическое вторжение». Северных районов региона оно коснется первых. Далее похолодание сместится на территорию центральных и южных районов края. Там ожидаются температуры в пределах +20-25 градусов. В Красноярске в это время днем будет +23-25 градусов. Затем станет еще прохладнее.

4 июля в Красноярске ожидается кратковременный дождь. 6 и 7 июля пройдут без осадков, а 8-9 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер в краевом центре на этой неделе ожидается в пределах 1-5 метров в секунду ночью, а днем будет усиливаться до 5-10 метров в секунду (к выходным он может стать сильнее: до 7-12 метров в секунду).

Далее температуры будут колебаться в пределах +10-15 градусов ночью и +20-25 градусов днем.