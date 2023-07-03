В Красноярске провели еще один сезон экологической «Зеленой школы»

Это образовательный экопроект, который вот уже второй год подряд совместно проводят Фанпарк «Бобровый лог» и компания «РостТех». В течение пяти дней ребята учились правильной сортировке отходов, узнавали больше об экологичном образе жизни и ценности природы.

«Зеленая школа» позволяет детям в игровой форме научиться понимать важность сохранения экологии для будущих поколений. Это уже второй этап «Зеленой школы», в первом мы выпустили 18 детей, в этом году – 27. У нас расширилась программа, стало больше занятий, мы актуализировали учебные материалы, а также пригласили преподавателей из красноярских вузов», - рассказала заместитель руководителя департамента регионального оператора ООО «РостТех» Ольга Остапенко.

В первый день занятий в школе ученики только узнавали, что можно считать отходами и откуда они берутся, а к моменту выпуска уже легко ориентировались в том, как следует выбрасывать разный мусор, чтобы не навредить природе.

«В школе мне особенно понравились мастер-классы, благодаря которым теперь я знаю, как обращаться с мусором. Например, косметику, батарейки, таблетки нельзя выбрасывать в простой контейнер. Их нужно выбрасывать в специальные емкости или складировать, а потом сдавать», - поделился 9-летний ученик «Зеленой школы» Прохор Иванов.

«Теперь если буду видеть, что кто-то из моих друзей мусорит, буду просить убрать мусор или убирать его сама», - добавляет 8-летняя выпускница школы Василиса Свирида.

Также ребята узнали много нового о редких краснокнижных животных, заповедниках и национальных парках России. Лекцию на эту тему прочитала представитель Росзаповедцентра Минприроды РФ Ринара Мутыгулина. Эксперта из столицы в «Зеленую школу» пригласил Фанпарк «Бобровый лог».

«Спасибо администрации Фанпарка за такой опыт. Основной моей целью было заложить в сознание детей идею развиваться в экологическом направлении. Хотелось привнести в их жизнь немножко понимания того, что мы и природа неразделимы. Надеюсь, это знание будет влиять на становление их как личностей в будущем. Для меня будет высшей наградой, если кто-то из них пойдет в экологию, станет ветеринаром, будет охранять леса от пожаров или займется наукой», - прокомментировала Ринара Мутыгулина.

Сами ребята говорят, что особенно им запомнились рассказы о животных, обитающих в заповедных территориях. Однако много нового о мире живой природы благодаря «Зеленой школе» узнали не только ученики, но и их родители.

«Экология – это очень важно, поэтому когда мы увидели информацию о «Зеленой школе», мы подумали, что это проект, который, во-первых, актуален, а, во-вторых, интересен по содержанию. Хочется сказать огромное спасибо за такое мероприятие! Это были очень насыщенные пять дней: мастер-классы, викторины, лекции, которые не только дети, но и родители послушали с большим удовольствием», - поделилась бабушка ученика «Зеленой школы» Любовь Беккерман.

«Мне запомнились лекции про животных, а особенно про снежного барса. Но на самом деле, всё было интересно и совсем не скучно. Еще и кормили вкусно!» - добавила 10-летняя Мария Догадаева.

В заключительный день «Зеленой школы» ребята получили дипломы и памятные подарки, а после отправились на увлекательный и познавательный квест и прогулку до метеорической и орнитологической площадок нацпарка «Красноярские Столбы», обустроенные в прошлом году волонтерами «Норникеля».

Как рассказал руководитель Фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров, «Зеленая школа» будет продолжаться, а следующий сезон пройдет уже этим летом. Главная цель проекта, по словам Нестерова, сделать экопросвещение частью культурного кода Красноярска:

«Красноярск – уникальный город: всего в 15 минутах езды от центра расположен национальный парк. Это огромное достояние, и мы считаем, что Красноярск должен стать пилотом в России с точки зрения вовлечения детей в вопросы экологии. Именно поэтому в прошлом году Фанпарк принял решение об организации «Зеленых школ» совместно с нашим партнером - компанией «РостТех». Количество заявок очень большое, и мы понимаем, что возможности для развития этого проекта безграничны. Также нам важно, чтобы «Бобровый лог» и нацпарк «Красноярские Столбы» стали для подрастающего поколения любимой территорий, чтобы каждый чувствовал себя здесь как дома».

Следить за новостями «Зеленой школы» можно в соцсетяхФанпарка «Бобровый лог» и компании «РостТех» Участие бесплатное, обязательна регистрация, количество мест ограничено.

Фото предоставлены организаторами экопроекта