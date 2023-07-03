Искал препараты для дочери: жителю Красноярска под видом лекарства для онкобольных продали БАДы

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В Красноярске местному жителю под видом лекарства для онкобольных продали партию БАДов. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

Красноярец искал препараты, которые помогут облегчить состояние онкобольной дочери. Отчаяние привело мужчину в мессенджеры, где он и нашел «специалистов». Дело дошло до личной встречи, на которой «доктор» ознакомилась с выпиской и порекомендовала «лекарства».

Мужчина сразу оплатил товар на 15 050 тысяч рублей, но ознакомившись с инструкцией дома, понял, что ему продали БАДы «Тяньши». Весь трехмесячный курс ему обошелся бы почти в 252 тысячи рублей. Приобретенного же запаса хватило бы лишь на три дня. При этом в инструкции была указана дозировка препарата, многократно превышающая норму. Употребление такого «лекарства» большой девушкой, могло сказать на ее и так слабом здоровье, самым непредсказуемым образом.

Естественно, что обманутый мужчина обратился с иском. Однако Мировой суд Советского района в расторжении договора купли-продажи и взыскании морального вреда отказал. Но с поддержкой Роспотребнадзора апелляционный суд встал на сторону красноярца. Он взыскал с продавца более 24 000 рублей. В эту сумму входит стоимость продукции, компенсацию морального вреда, штраф.