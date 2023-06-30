Вложил все деньги в стройку дома: в Красноярске за взятки и схематозы будут судить экс-главу Красспорта

Фото: redyarsk.ru

В Красноярске завершили расследование уголовного дела против бывшего главы Красспорта Валерия Черноусова. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве: хотя сам чиновник свою вину так и не признал, дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру, откуда оно, после утверждения ведомством, направится в суд.

Как сообщили следователи, с декабря 2020 года по июнь 2022 года Черноусов получил взятку от директора МАУ «ЦСК» в виде стройматериалов и ГСМ, эквивалентную 450 тысячам рублей. Материалы он использовал при строительстве своего загородного дома. Взамен, глава Красспорта обещал главе «ЦСК» «покровительство и попустительство по службе».

В прокуратуре отметили, что Черноусов также поручал главе «ЦСК» заключить фиктивные договоры со своим знакомым, деньги от которых шли в карман главы Красспорта. По похожей схеме он поручал заключать фиктивные договоры и директору МАУ «СОК «Лесной» – деньги, полученные от мошеннической схемы, также пошли на строительство загородного дома.

Многострадальный дом Черноусова. Фото: прокуратура Красноярского края

Еще один фиктивный договор Черноусов поручил заключить главе МАУ «СШОР «Красноярск» – контракт на уборку помещений стоимостью в 60 тысяч был заключен с тем же человеком, который строил главе «Красспорта» дом, и деньги также ушли на стройку. Неясно, достроил ли в итоге Черноусов свой дом, но на мошеннических схемах он заработал свыше миллиона рублей.

Как рассказали в прокуратуре, обвиняемый не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Сейчас он находится под стражей, на все его имущество наложен арест. Вскоре его дело будет передано в суд, а пока правоохранители продолжают расследование в отношении других участников мошеннических схем Черноусова – должностных лиц МАУ «ЦСК», директора МАУ «СОК Лесной» и директора МАУ «СШОР «Красноярск».