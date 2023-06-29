Кокрастыке на русском: самые эпичные ошибки школьников

Наш язык действительно великий и могучий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лисапетом и тубареткой уже никого не удивишь, карова и сабака попадаются еще реже. Мы собрали топ-10 самых эпичных ошибок школьников (и не только). Некоторые даже стали мемами. «Однаждый» и «в крации», «темболие» и «тогдалие», фантастические твари, откуда они берутся? Об этом и о многом другом (например, популярных словах-паразитах «тупо», «типа», «реально») мы поговорили с экспертом «КП», известным лингвистом, доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Еленой Кара-Мурза.

Елена Кара-Мурза, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. Фото: МГУ

Итак, встречаем

- ОднаждыЙ – обычное слово неожиданно обзавелось хвостиком.

- ЛуД(Т)ше – путаница возникает из-за оглушения звука [ч]. А кое-кто норовит еще приспособить сюда мягкий знак.

- Кокраз (кокрастыке) – вот и первый мем! У вас тоже кровь из глаз?

- Каво не буть – кто-нибудь в курсе, что такое «буть»?

- Ньюанс – с мягким знаком, оно загадочнее.

- Через чу(ю)р – «чюр», серьезно?

- Боли лимение – какое такое «лимение»?

- Темболие – и понятно, и забавно.

- Тогдалие – когда-когда?

- В крации – еще один мем. Шедеврально, мы считаем.

Откуда будете?

- Причин несколько. Конечно, проблема в том, что дети стали меньше читать. Их досуг – игры, в телефоне, компьютере, - поясняет Елена Кара-Мурза. - А «глазная» грамотность – вещь серьезная. Грамотное письмо формируется через запоминание, с одной стороны.

С другой, эти слова достаточно сложные. То есть речь идет не о базовой безграмотности, а о непростых правилах. Третье: это производные слова, они вторичны, образованы от чего-то. И для каждой модели появления есть свое объяснение. Их безумное количество. Все правила запомнить невозможно, так что случаются ошибки.

Впрочем, известно, люди, которые не способны правильно записывать свои слова, могут являться не просто интеллектуально сохранными, а деятелями культуры. Тот же Ганс Христиан Андерсен постоянно допускал ошибки, считался дисграфиком. Но это вовсе не мешало ему сочинять сказки. Так что не стоит поддаваться установке, что главное в жизни то, как вы пишете. Гораздо более важно, как человек на родном языке умеет мыслить и общаться.

Я знаю три слова

Мы не замечаем, как их употребляем: «Я ТУПО проспал», «Ты РЕАЛЬНО звонила?», «Они ТИПА не подумали».

«Тупо», «типа», «реально», - эти слова паразиты нынче в обиходе у каждого первого (ну, почти). Для чего, ведь есть же всем знакомые аналоги?

- Раньше говорили не тупо, а ПРОСТО. Не реально, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (ПРАВДА), не типа, а ВРОДЕ, – продолжает лингвист. - В какой-то момент на новые словечки возникла мода. Обычно они появляются вслед за потребностью выразить свои мысли. Причем людьми, которые, может быть, не обладают большим культурным запасом.

«Тупо сделала», то есть не постаралась, это критическая оценка. «Реально хотел», это желание подчеркнуть, убедить в чем-то важном. «Типа собирался», значит, не вполне уверен.

- Почему говорящие не выбирают привычные слова? Со временем они «стираются», а новые обладают большей энергией. Поэтому человек употребляет слова свежие. Хочет быть более ярким, выразительным.

Кстати, одна из групп, в рамках которых происходит обновление языка – молодежь. А язык – нужно обязательно иметь это в виду – явление развивающееся.

Можно ли запретить языку?

Если язык живой, можно ли ему что-то навязать – разрешить или запретить? Вспомним, недавно был подписан закон о недопустимости применения в госязыке иностранных слов (если есть русские аналоги).

- Язык развивается по своим законам, на которые тем не менее можно влиять – опосредованно. Через то, что называется языковой политикой. Например, во Франции несколько десятилетий существует языковая политика, связанная с недопущением заимствований из английского. И с активными попытками подбора альтернатив на французском. Там это активно поддерживается общественностью.

У нас пока такого нет. Но, возможно, сейчас – во время общего патриотического подъема - законодательные предложения будут поддержаны снизу. И закон заработает.

Хотя, если вспомнить Пушкина («но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет»), со ссылкой на него можно сказать: для обозначения бытовых и технических явлений заимствования использовать не запрещается.

Ведь наш язык действительно великий и могучий. Обладает мощным приспособительным механизмом. У него настолько специфичная и сильная грамматика, что фактически «перемалывает» заимствованные корни. Причем часто иронизируя.

Бывают даже заимствованные аффиксы. К примеру: слова «достигатор» или «ухажер» (корни наши, суффиксы нет). Или «шашлыкинг» (корень – старое заимствование плюс инговое окончание). И в результате получается слово, которое прекрасно работает в русском языке: «Запретили шашлыкинг» или «Устроили шашлыкинг около Яузы».

Это говорит о силе той системы, которая нам дана с молоком матери. С неоправданными заимствованиями борется сам язык, его носители. Не встают в позу, а начинают склонять и спрягать. И все заимствованные слова русифицируются, делаются нашими!

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