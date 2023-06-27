Рациональное потребление энергоресурсов поможет снизить нагрузку на бюджет

На очередном совещании по вопросамэнергоэффективности представители минпрома и министерства финансов края заслушали доклад о работе Регионального центра энергосбережения, созданного в этом году при «Краевом центре подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики».

Рассказывая о результатах первых трех месяцев работы Регионального центра энергосбережения Красноярского края, руководитель центра Алексей Федоров затронул вопросы потребления энергоресурсов – как в натуральном, так и в стоимостном их выражении и обратил внимание на большой потенциал региона в повышении энергетической эффективностиорганизаций с участием государства, а также муниципальныхобразований и организаций края.

В качестве показательного примера, участникам совещания был представлен удельный показатель тепла на один квадратный метр общеобразовательных школ №2 и №6 города Ужура. Расчеты энергопотребления убедительнодоказывают - установка в рамках энергосервисного контракта индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимым регулированием помогает улучшить экономику объекта. При достаточно комфортных условиях пребывания в школе, объемы потребления тепла снизились существенно.

Алексей Федоров отмечает, что подобные совещания благоприятно влияют на развитие энергоэффективности региона. Поскольку организация мероприятий по энергосбережению всегда сопровождаются вопросами их финансирования, одним из основных механизмов станет привлечение внебюджетных средств за счет заключения энергосервисных контрактов.

Специалисты также обсудили возможность расширения примененного в Ужуре механизма и его масштабирования на других учреждениях. Особое внимание эксперты обратили на объёмах потребления ресурсов объектами здравоохранения, как наиболее энергоемкие.

По мнению руководителя Регионального центра энергосбережения, на данном этапе основной проблемой в разработке мероприятий является не столько «составление дорожной карты» по повышению энергоэффективности объекта, а неопределенность в понимании процессов и механизмов их финансирования. В этом плане нагрузку на бюджет снимет именно энергосервисный контракт - он предусматривает, чтоприобретениематериальных ценностей, проведение подготовительных, проектных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляет инвестор. Сам инвестор получает возврат инвестиций лишь в случае получения эффекта экономии на объекте.

Алексей Федоров рассказал, что при масштабной работе в этом направлении, потенциал энергосбережения в Красноярском крае составит около в 15% по теплу, и при распределении экономии в пропорциях 90% инвестору, а 10% остается у учреждения, то экономический эффектможет вылиться в годовую экономию бюджетных средств в объеме более 90 млн.руб. И это только за счет экономии затрат в учреждениях муниципальных образований и органов исполнительной власти с подведомственными учреждениями.

Наша справка

Объём потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями Красноярского края по электроэнергии и теплу превышает 9 млрд. руб. в год.

Фото предоставлено Региональный центр энергосбережения Красноярского края