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Общество27 июня 2023 4:19

Окна не помыли, а меня умыли: история красноярки, которая доверилась хитрым дельцам и осталась ни с чем

В Красноярске растет число пострадавших от действий клининговой компании «YOLKA»
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Пока точно неизвестно, сколько именно красноярцев пострадали от действий предпринимателей

Пока точно неизвестно, сколько именно красноярцев пострадали от действий предпринимателей

Фото: Мария ИВАНОВА

Хотели чистые окна и остались ни с чем! С такой жалобой обратились в Управление Роспотребнадзора сразу несколько красноярцев. По словам пострадавших, все они имели дело с одной клининговой компанией - «YOLKA» (ИП Андреев Н.Д.). Внесли предоплату, а мойщики окон так и не пришли.

Вот – история одной из пострадавших, она рассказала ее «Комсомольской правде – Красноярск»:

- Давно я хотела помыть окна. Живу на 10 этаже, залезу сама, посмотрю вниз - голова кружится. А тут коллега похвасталась, что нашла клининговую компанию, которая убирается по очень сходной цене. Единственный минус - 100 процентная предоплата. Вот я подождала, как у нее уберутся - к ней пришли без задержек, помыли все очень даже сносно.

И я решилась. Проговорила по телефону все нюансы, спросила, что будет, если случится форс-мажор - мне озвучили, что либо перенесут дату уборки, либо вернут средства в 10-дневный срок. Я заказала, перечислила деньги и началось.

Первый раз перенесли дату уборки под предлогом того, что все сотрудники - и действующие, и подменные - заболели. Окей. Второму разу помешал дождь. Тоже вроде объективно. Но, когда пришёл день моей уборки, сначала перенесли с утра на обед - якобы специалист не успевает с предыдущего заказа, а когда я в 16.00 позвонила, сказали, что все-таки придется перенести на другой день.

Ну, после этого я уже решила вернуть предоплату. Было это 11 июня. 21го я позвонила и напомнила, что 10-дневный срок уже истек. На что начальник сослался на то, что у них в системе произошел сбой и деньги мне вернут до 24-го, в субботу. В воскресенье я опять напомнила о себе - сказали, что в выходные не работают. И когда я в понедельник снова позвонила, мне в очередной раз рассказали о проблемах малого бизнеса и пообещали вернуть деньги в течение 72 часов. Тут я зашла в поисковик, набрав название - Елка , «Yolka» и обнаружила информацию о том, что я не одинока в этой проблеме и Роспотребнадзор уже ищет пострадавших от этой клининговой компании, чтобы подать коллективный иск.

Причем при всех переносах - уборки, либо оплаты, звонил якобы сам начальник, искренне извинялся, сетовал на жизнь и клятвенно обещал, что деньги вернут! Но, когда я пригрозила разбирательством, мне в довольно грубой, форме ответили, что вообще могут мне ничего не возвращать, по условиям акции, которой я якобы воспользовалась. Хотя изначально условия возврата озвучивались именно по акции.

В итоге я написала заявление в Роспотребнадзор, пришла отбивка, что рассмотрят в 10-дневный срок. Очень хочется, чтобы больше никто не попался, как я!

ВАЖНО

Пока точно неизвестно, сколько именно красноярцев пострадали от действий предпринимателей из компании «YOLKA». К слову, ущерб каждого обратившегося составил до пяти тысяч рублей. Кажется, не так уж много, но почему эти деньги клиент (а это может быть пенсионер или мать-одиночка) должен кому-то дарить?

Если вы тоже заплатили за услугу этой клининговой компании, а она так и не была оказана, обращайтесь сюда. В Роспотребнадзоре готовят коллективный иск в суд, чтобы защитить права потребителей.

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