Окна не помыли, а меня умыли: история красноярки, которая доверилась хитрым дельцам и осталась ни с чем

Пока точно неизвестно, сколько именно красноярцев пострадали от действий предпринимателей Фото: Мария ИВАНОВА

Хотели чистые окна и остались ни с чем! С такой жалобой обратились в Управление Роспотребнадзора сразу несколько красноярцев. По словам пострадавших, все они имели дело с одной клининговой компанией - «YOLKA» (ИП Андреев Н.Д.). Внесли предоплату, а мойщики окон так и не пришли.

Вот – история одной из пострадавших, она рассказала ее «Комсомольской правде – Красноярск»:

- Давно я хотела помыть окна. Живу на 10 этаже, залезу сама, посмотрю вниз - голова кружится. А тут коллега похвасталась, что нашла клининговую компанию, которая убирается по очень сходной цене. Единственный минус - 100 процентная предоплата. Вот я подождала, как у нее уберутся - к ней пришли без задержек, помыли все очень даже сносно.

И я решилась. Проговорила по телефону все нюансы, спросила, что будет, если случится форс-мажор - мне озвучили, что либо перенесут дату уборки, либо вернут средства в 10-дневный срок. Я заказала, перечислила деньги и началось.

Первый раз перенесли дату уборки под предлогом того, что все сотрудники - и действующие, и подменные - заболели. Окей. Второму разу помешал дождь. Тоже вроде объективно. Но, когда пришёл день моей уборки, сначала перенесли с утра на обед - якобы специалист не успевает с предыдущего заказа, а когда я в 16.00 позвонила, сказали, что все-таки придется перенести на другой день.

Ну, после этого я уже решила вернуть предоплату. Было это 11 июня. 21го я позвонила и напомнила, что 10-дневный срок уже истек. На что начальник сослался на то, что у них в системе произошел сбой и деньги мне вернут до 24-го, в субботу. В воскресенье я опять напомнила о себе - сказали, что в выходные не работают. И когда я в понедельник снова позвонила, мне в очередной раз рассказали о проблемах малого бизнеса и пообещали вернуть деньги в течение 72 часов. Тут я зашла в поисковик, набрав название - Елка , «Yolka» и обнаружила информацию о том, что я не одинока в этой проблеме и Роспотребнадзор уже ищет пострадавших от этой клининговой компании, чтобы подать коллективный иск.

Причем при всех переносах - уборки, либо оплаты, звонил якобы сам начальник, искренне извинялся, сетовал на жизнь и клятвенно обещал, что деньги вернут! Но, когда я пригрозила разбирательством, мне в довольно грубой, форме ответили, что вообще могут мне ничего не возвращать, по условиям акции, которой я якобы воспользовалась. Хотя изначально условия возврата озвучивались именно по акции.

В итоге я написала заявление в Роспотребнадзор, пришла отбивка, что рассмотрят в 10-дневный срок. Очень хочется, чтобы больше никто не попался, как я!

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Пока точно неизвестно, сколько именно красноярцев пострадали от действий предпринимателей из компании «YOLKA». К слову, ущерб каждого обратившегося составил до пяти тысяч рублей. Кажется, не так уж много, но почему эти деньги клиент (а это может быть пенсионер или мать-одиночка) должен кому-то дарить?

Если вы тоже заплатили за услугу этой клининговой компании, а она так и не была оказана, обращайтесь сюда. В Роспотребнадзоре готовят коллективный иск в суд, чтобы защитить права потребителей.

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