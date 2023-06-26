На юге Красноярского края фотоловушка сняла семью снежных барсов

Фото: пресс-служба объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

На юге Красноярского края фотоловушка засняла семью снежных барсов. Милыми кадрами делятся специалисты объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Видео было снято весной в Саяно-Шушенском заповеднике. В теплый майский день самка снежного барса вместе со своим котенком проходила мимо маркировочной точки. Детеныш, видимо, решил, что это место очень хорошо подходит для игр. Он осторожно подкрадывается к маме и внезапно нападает на нее. Ей остается только принять участие в незатейливой игре своего дитя.

Затем они вместе начинают умываться, помогая друг другу. Через игры котята снежного барса, как любые дети, познают окружающий мир: учатся читать следы и чувствовать приближение опасности.

– Котята уже размером практически не уступают матери. Очень активны, часто играют между собой, оттачивая навыки хищника. Несколько раз попадались на фотоловушки непосредственно после приёма пищи с испачканной мордой. Котята с самкой регистрируются теперь на большем, чем ранее, участке территории. Протяжённость их переходов увеличилась во второй половине весны, котята взрослеют и исследуют территорию под руководством своей матери, – поясняет начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Молодые снежные барсы все еще сильно привязаны к маме, но скоро им нужно будет расстаться. Сейчас детенышам около 12 месяцев, самостоятельная жизнь начнется у них примерно в 1,5 года. Перед тем, как навсегда покинуть своих родителей, котятам нужно научиться многим премудростям лесной жизни. Сейчас они этим и занимаются.