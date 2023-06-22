Крупногабаритный вопрос

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На пятом году «мусорной» реформы вопрос, какие отходы должны вывозить региональные операторы, а какие не должны, по-прежнему вводит некоторых граждан в недоумение. Как и вопрос, как отличить крупногабаритные бытовые отходы от строительных. И куда, в конце концов, девать и те, и другие?

На площадку!

Основное определение понятию ТКО/ТБО (твёрдые коммунальные/бытовые отходы) даёт первая статья федерального закона «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ от 24.06.1998). Это отходы, которые появляются в быту: остатки продуктов, упаковка, одежда, обувь и другие домашние вещи, пришедшие в негодность.В том числе и крупногабаритныепредметы – диван, шкаф, холодильник и рояль (указано в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, № 1156 от 12.11.2016). А поскольку все эти громоздкие вещи – отходы бытовые, то вывозить их должны региональные операторы по обращению с ТКО. И платить за это дополнительно не нужно, такая услуга уже включена в тариф. Всё просто!

Однако если содержимое мусорного ведра можно упаковать в пакет и вынести в контейнер, с диваном и роялем этот номер не пройдёт. И куда же его нести?

Закон предписывает: доставить крупногабаритный мусор нужно на официальную контейнерную площадку (если специальной площадки для КГО нет). Именно на площадку!

Обратить внимание на это важное уточнение нужно, в первую очередь, жителям сельской местности. Хозяева частных домовладений, которые приобрели или получили от муниципалитетов отдельные ёмкости для сбора отходов, считают, что каждый такой бак или сетка – это и есть площадка накопления ТКО. Но контейнер у частного подворья – это всего лишь контейнер у частного подворья.

Собирать у каждого контейнера холодильники и рояли региональные операторы не должны. Только централизованно, с общей (муниципальной) площадки. А обязанность оборудовать такие площадки законом возложена на муниципалитеты и управляющие организации (УК и ТСЖ). Оборудовать (то есть подготовить основание, при необходимости огородить, установить контейнеры), а затем согласовать с жителями и региональным оператором график сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

И вот тогда ни вопросов к вывозу крупногабаритных отходов, ни проблем с этим вывозом не будет ни у кого.

Ремонт или стройка?

Второй животрепещущий вопрос – как избавиться от отходов ремонта?

Если это обычный косметический ремонт, даже «углублённый», то все его мусорные последствия также относятся к бытовым отходам:

- остатки отделочных материалов и покрытий (обои, линолеум),

- оконные рамы,

- дверные коробки.

Их нужно упаковать в плотные пакеты и вынести на площадку для накопления отходов – приедет мусоровоз, всё заберёт.

А вот строительные отходы, а также отходы капитального ремонта, при котором глобально меняют конструкции и коммуникации, уже не относятся к бытовым:

- кирпичи, бетонные блоки и обломки,

- заполнения проёмов, перегородки,

- шифер,

- трубы,

- кабели,

- радиаторы отопления и т.д.

Такие отходы нельзя вывозить на мусорные полигоны для ТКО/ТБО. Более того, их нельзя выносить на общую контейнерную площадку. Владелец всего этого «богатства» должен позаботиться об уборке самостоятельно. Можно заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО о вывозе на специальный полигон за отдельные деньги (такую услугу регоператоры имеют право оказывать). Можно заключить договор на вывоз с другой компанией, у которой есть лицензия на обращение со строительными отходами.

Но ни в коем случае не нужно «подбрасывать» такой мусор на площадки накопления ТКО. Во-первых, это приводит к захламлению площадок и затрудняет работу экипажа мусоровоза – ведь «профильный», бытовой мусор из-под завалов строительного приходится буквально лопатами добывать. Во-вторых, сейчас на многих централизованных площадках муниципалитеты устанавливают видеокамеры, чтобы предотвратить образование свалок и наказать любителей решать свои проблемы за чужой счёт. И в этом случае желание сэкономить на оплате вывоза строительных отходов обернётся существенными штрафами.