В Ачинске должник по алиментам попросил бывшую жену сменить детям фамилию и отчество: теперь она должна ему денег

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Житель Ачинска Красноярского края обратился в суд с иском к бывшей супруге. Несмотря на то, что их отношения уже давно закончились, драма колоссальных масштабов продолжилась – мужчине слали на телефон оскорбительные СМС. Сообщения с унижениями приходили так часто, что пришлось призывать на помощь Фемиду. Моральный вред он сам оценил в 50 тысяч рублей, а судебные расходы в 15 тысяч рублей.

Доказательства у мужчины были при себе. Он выложил на стол постановление по делу об административном правонарушении, тогда бывшей жене назначили штраф в размере 3 тысяч рублей. Уже в суде стали известны новые подробности этого дела. Представитель истца сообщила, что конфликт длится уже добрых три года, а причиной этому стала задолженность отца по алиментам.

Бывшая супруга, конечно же, не согласилась с исковыми требованиями. Теперь она поделилась деталями этой непростой истории. Женщина заявила, что все доводы о вале оскорбительных сообщений с ее стороны необоснованны и не доказаны. В декабре 2022 года ей пришло «письмо счастья»‎ от бывшего мужа с простой просьбой – изменить фамилию и отчество их совместного ребенка. Женщину это задело до глубины души. На эмоциях она начала слать мужчине оскорбительные сообщения, однако за содеянное она уже понесла наказание. Бывшая супруга попросила суд учесть наличие на иждивении ребенка, а также ее небольшой доход.

Суд удовлетворил иск частично. Мужчина получил свою компенсацию морального вреда, но в размере 5000 рублей. Судебные расходы были частично погашены. Житель Ачинска получил 6000 рублей.