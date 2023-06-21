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Общество21 июня 2023 5:40

Театры Красноярья с аншлагом выступили на фестивале «Территория. Магадан»

Сибирские артисты получили массу эмоций от радушного приема северных зрителей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Театры Красноярья с аншлагом выступили на фестивале «Территория. Магадан». Фото предоставлено организаторами

Театры Красноярья с аншлагом выступили на фестивале «Территория. Магадан». Фото предоставлено организаторами

В Магадане завершился большой фестиваль современного искусства. В его рамках состоялось более 40 мероприятий для любителей театра, танца, художественного фото. Артисты из Шарыпово и Лесосибирска приняли участие и даже заняли призовые места в грантовом конкурсе «Полюс. Золотой сезон».

Выставка возможностей коммуникации. Фото предоставлено организаторами

Выставка возможностей коммуникации. Фото предоставлено организаторами

70 лет Магаданской области

Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан» прошел с 9 по 15 июня. Он стал подарком жителям к 70-летию области от крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» и Московского музея современного искусства (ММОМА). В программу было включено более 40 мероприятий для профессионалов и любителей театрального и выставочного искусства.

В рамках профессиональной программы прошло 15 лекций и мастер-классов от ведущих театральных деятелей страны. Какие фамилии! - заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, театровед, преподаватель, руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова, исполнитель, композитор и основатель неоклассического оркестра DYP Orchestra Пётр Дранга и многие другие. До 20 августа у жителей и гостей Магадана есть возможность увидеть уникальную фотографическую выставку из коллекции ММОМА.

Обучающая программа молодых специалистов. Фото предоставлено организаторами

Обучающая программа молодых специалистов. Фото предоставлено организаторами

Презент от региональных театров

В рамках фестиваля свои работы показали победители Восьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который ежегодно организует золотодобывающая компания. Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании, отметила:

- Нас вдохновляет возможность показать магаданским зрителям замечательные спектакли победителей. В этом году он знаменателен тем, что в нем впервые наряду с участниками из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей показали себя театры Хабаровского края. Коллектив одного из них сразу вошел в число победителей, приехал на фестиваль, чтобы познакомиться с современными трендами и форматами, пообщаться с коллегами по цеху из разных городов.

Блистательная Дарья Мороз в спектакле "Фрида". Фото предоставлено организаторами

Блистательная Дарья Мороз в спектакле "Фрида". Фото предоставлено организаторами

Первые два места в конкурсе заняли театры из Красноярского края. Лидером стал городской драматический театр из города Шарыпово с постановкой «Рассекая волны». В спектакле поднимаются вечные и актуальные для нашего времени вопросы взаимоотношений. Зритель как будто попадает внутрь трагической истории, произошедшей в рыбацкой деревушке на севере Шотландии. Режиссер прибег к кинематографическому принципу построения сюжета, деля его на эпизоды, отчего зритель в зале мог переключать свое внимание из одной точки игрового пространства на другую.

Сцена из спектакля "Рассекая волны" шарыповского театра. Фото предоставлено организаторами

Сцена из спектакля "Рассекая волны" шарыповского театра. Фото предоставлено организаторами

И второе место на конкурсе заняла постановка «Человек в закрытой комнате» театра «Поиск» из Лесосибирска. Спектакль сделан как роуд-муви, герои окружены эстетикой 90-х годов, где доминируют русский и зарубежный шансон и фольклорные мотивы. Отметим, что лесосибирский коллектив участвует в грантовом конкурсе каждый год. По словам художественного руководителя театра «Поиск» Олега Ермолаева:

- Это прекрасная возможность для нашего театра и для артистов, которые выезжают на образовательную программу. Для такого театра, как наш, который финансируется из городского бюджета, гранты организатора - это еще и материально-техническое подспорье.

Сцена из спектакля лесосибирского театра "Человек в закрытой комнате". Фото предоставлено организаторами

Сцена из спектакля лесосибирского театра "Человек в закрытой комнате". Фото предоставлено организаторами

Работа и не только

Для артистов поездка на фестиваль «Территория. Магадан» - это не только работа, но и эмоции от новых ощущений и приема.

- Несмотря на особенность холодного магаданского климата, встретили нас тепло. Очень приятно вновь увидеть знакомые театры и актеров, а также познакомиться с теми, кого еще не знаешь. Особую благодарность хочу выразить техническому персоналу местного театра за помощь. Друзья, вы – большие профессионалы. В Магадане отличный и интеллектуальный зритель, - поделился актер Шарыповского драмтеатра Андрей Глебов.

Его коллега актриса Татьяна Кухтина:

- Наши руководители взяли для себя на заметку советы по менеджменту и развитию театра. Здорово, что «Территория» дает нам возможность узнать что-то новое, посмотреть, вдохновиться. Победа в конкурсе и участие в фестивале - это подарок для нас, и мы будем счастливы участвовать в конкурсе в следующем году и увидеться со всеми вновь.

А вот впечатления коллектива театра «Поиск». Актриса Жанна Чубакова:

- Все наши ожидания оправдались: зрители приняли постановку очень хорошо. Актеры выходили на поклон пять раз. Весь коллектив остался доволен. Нам показалось, что показ прошел даже ярче и громче, чем на нашей родной площадке в Лесосибирске. Зрители подходили после спектакля и говорили приятные слова благодарности.

Режиссер театра Виктория Печерникова:

- Я первый раз на фестивале. Помимо знакомства с организаторами и другими коллективами, неизгладимые впечатления оставил город. Магадан – это совершенно уникальное место. Я очень благодарна организаторам за то, что помогли нам попасть на экскурсии. Я никогда не забуду эти удивительные места.

Сергей Чонишвили на заключительном концерте. Фото предоставлено организаторами

Сергей Чонишвили на заключительном концерте. Фото предоставлено организаторами

Профессиональная программа

Отметим, что красноярцам удалось попасть и на полную профессиональную программу в рамках фестиваля «Территория. Магадан». Отбор претендентов, подавших заявки, проходил по системе Open Call. Заявок было 63, эксперты выбрали 24 участника, в том числе из Красноярска и Мотыгино. Специально для нового направления «Полюс» расширил грантовый фонд конкурса, который компенсирует расходы на перелет в Магадан.

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