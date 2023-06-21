Театры Красноярья с аншлагом выступили на фестивале «Территория. Магадан». Фото предоставлено организаторами

В Магадане завершился большой фестиваль современного искусства. В его рамках состоялось более 40 мероприятий для любителей театра, танца, художественного фото. Артисты из Шарыпово и Лесосибирска приняли участие и даже заняли призовые места в грантовом конкурсе «Полюс. Золотой сезон».

Выставка возможностей коммуникации. Фото предоставлено организаторами

70 лет Магаданской области

Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан» прошел с 9 по 15 июня. Он стал подарком жителям к 70-летию области от крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» и Московского музея современного искусства (ММОМА). В программу было включено более 40 мероприятий для профессионалов и любителей театрального и выставочного искусства.

В рамках профессиональной программы прошло 15 лекций и мастер-классов от ведущих театральных деятелей страны. Какие фамилии! - заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, театровед, преподаватель, руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова, исполнитель, композитор и основатель неоклассического оркестра DYP Orchestra Пётр Дранга и многие другие. До 20 августа у жителей и гостей Магадана есть возможность увидеть уникальную фотографическую выставку из коллекции ММОМА.

Обучающая программа молодых специалистов. Фото предоставлено организаторами

Презент от региональных театров

В рамках фестиваля свои работы показали победители Восьмого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который ежегодно организует золотодобывающая компания. Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании, отметила:

- Нас вдохновляет возможность показать магаданским зрителям замечательные спектакли победителей. В этом году он знаменателен тем, что в нем впервые наряду с участниками из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей показали себя театры Хабаровского края. Коллектив одного из них сразу вошел в число победителей, приехал на фестиваль, чтобы познакомиться с современными трендами и форматами, пообщаться с коллегами по цеху из разных городов.

Блистательная Дарья Мороз в спектакле "Фрида". Фото предоставлено организаторами

Первые два места в конкурсе заняли театры из Красноярского края. Лидером стал городской драматический театр из города Шарыпово с постановкой «Рассекая волны». В спектакле поднимаются вечные и актуальные для нашего времени вопросы взаимоотношений. Зритель как будто попадает внутрь трагической истории, произошедшей в рыбацкой деревушке на севере Шотландии. Режиссер прибег к кинематографическому принципу построения сюжета, деля его на эпизоды, отчего зритель в зале мог переключать свое внимание из одной точки игрового пространства на другую.

Сцена из спектакля "Рассекая волны" шарыповского театра. Фото предоставлено организаторами

И второе место на конкурсе заняла постановка «Человек в закрытой комнате» театра «Поиск» из Лесосибирска. Спектакль сделан как роуд-муви, герои окружены эстетикой 90-х годов, где доминируют русский и зарубежный шансон и фольклорные мотивы. Отметим, что лесосибирский коллектив участвует в грантовом конкурсе каждый год. По словам художественного руководителя театра «Поиск» Олега Ермолаева:

- Это прекрасная возможность для нашего театра и для артистов, которые выезжают на образовательную программу. Для такого театра, как наш, который финансируется из городского бюджета, гранты организатора - это еще и материально-техническое подспорье.

Сцена из спектакля лесосибирского театра "Человек в закрытой комнате". Фото предоставлено организаторами

Работа и не только

Для артистов поездка на фестиваль «Территория. Магадан» - это не только работа, но и эмоции от новых ощущений и приема.

- Несмотря на особенность холодного магаданского климата, встретили нас тепло. Очень приятно вновь увидеть знакомые театры и актеров, а также познакомиться с теми, кого еще не знаешь. Особую благодарность хочу выразить техническому персоналу местного театра за помощь. Друзья, вы – большие профессионалы. В Магадане отличный и интеллектуальный зритель, - поделился актер Шарыповского драмтеатра Андрей Глебов.

Его коллега актриса Татьяна Кухтина:

- Наши руководители взяли для себя на заметку советы по менеджменту и развитию театра. Здорово, что «Территория» дает нам возможность узнать что-то новое, посмотреть, вдохновиться. Победа в конкурсе и участие в фестивале - это подарок для нас, и мы будем счастливы участвовать в конкурсе в следующем году и увидеться со всеми вновь.

А вот впечатления коллектива театра «Поиск». Актриса Жанна Чубакова:

- Все наши ожидания оправдались: зрители приняли постановку очень хорошо. Актеры выходили на поклон пять раз. Весь коллектив остался доволен. Нам показалось, что показ прошел даже ярче и громче, чем на нашей родной площадке в Лесосибирске. Зрители подходили после спектакля и говорили приятные слова благодарности.

Режиссер театра Виктория Печерникова:

- Я первый раз на фестивале. Помимо знакомства с организаторами и другими коллективами, неизгладимые впечатления оставил город. Магадан – это совершенно уникальное место. Я очень благодарна организаторам за то, что помогли нам попасть на экскурсии. Я никогда не забуду эти удивительные места.

Сергей Чонишвили на заключительном концерте. Фото предоставлено организаторами

Профессиональная программа

Отметим, что красноярцам удалось попасть и на полную профессиональную программу в рамках фестиваля «Территория. Магадан». Отбор претендентов, подавших заявки, проходил по системе Open Call. Заявок было 63, эксперты выбрали 24 участника, в том числе из Красноярска и Мотыгино. Специально для нового направления «Полюс» расширил грантовый фонд конкурса, который компенсирует расходы на перелет в Магадан.