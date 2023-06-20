15 мифов об укусах клещей: все ли заболевают после присасывания, и можно ли ставить иммуноглобулин «на всякий случай»

С укусами клещей связано много народных мифов. Эксперт помог в них разобраться Фото: Мария ЛЕНЦ

Клещи продолжают атаковать! И вновь из уст в уста передаются байки о кровососах. Дескать, защититься от них сложно, потому что они чуть ли не с деревьев «охотятся» на людей. А если сняли с себя клеща – нужно «пролечиться на всякий случай» от всех инфекций, переносчиком которых он может быть. Даже если он просто ползал по телу. «Страшилки» можно вспоминать еще долго. Только сколько в них правды?

Корреспондент «КП»-Красноярск» попросил прокомментировать народные мифы доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Красноярского государственного медицинского университета, врача-инфекциониста с 23-летним стажем Наталью Миноранскую.

Доктор медицинских наук Наталья Миноранская прокомментировала распространенные убеждения. Фото личный архив

МИФ 1. После укуса зараженного клеща человек обязательно заболеет.

- Это не так. Если к человеку присосался инфицированный клещ (независимо от того, переносчиком какого заболевания он является), это вовсе не значит, что человек заболеет. Это зависит от его иммунитета, вирусной или бактериальной нагрузки клеща (которая не исследуется) и многих других факторов.

МИФ 2. Можно заболеть, даже если клещ ползал пот телу, но не впился.

- Невозможно заразиться, если инфицированный клещ просто ползал по телу. Он обязательно должен присосаться, чтобы «передать» заболевание. Все это содержится в кишечнике членистоногого и передается человеку с его слюной.

МИФ 3. Если поставить прививку «от клеща», то можно забыть обо всех болезнях, которые он переносит.

- Это неправда. Прививка, которую ставят, защищает ТОЛЬКО от клещевого энцефалита. От других заболеваний пока не придумано вакцин и маловероятно, что в обозримом будущем они появятся.

МИФ 4. Точно не заболеешь клещевым энцефалитом, если поставить от него прививку или ввести иммуноглобулин в случае присасывания клеща.

- Это миф. Экстренная профилактика – введение иммуноглобулина - не гарантирует, что пострадавший от присасывания клеща не заболеет. И ни одна вакцинопрофилактика не дает 100%-ной гарантии, что человек не заразится. Но если к привитому человеку присосался инфицированный клещ, то заболевание будет проходить в легкой форме.

МИФ 5. Если у человека уже были случаи присасывания зараженных клещей, то у него на всю жизнь вырабатывается иммунитет к болезням, которые они переносят.

- Иммунитет действительно вырабатывается, но он не долгосрочный. С каждым годом антител становится все меньше, и они не обладают защитным действием. Заболеть клещевыми инфекциями в своей жизни можно неоднократно.

МИФ 6. Все болезни, которые передают клещи – инфекционные, а значит их можно лечить «оптом», одними и теми же препаратами.

-Клещи, действительно, переносят многие инфекционные заболевания. Причем, при присасывании одного клеща можно заразиться не одной, а несколькими клещевыми инфекциями. Но у каждой из них свое лечение, и используются разные препараты. Поэтому так важно узнать после присасывания клеща, чем именно он заражен. Его нужно обязательно обследовать!

МИФ 7. Человека после присасывания клеща «на всякий случай» нужно пролечить от той болезни, которой заражен кровосос.

- Ни в коем случае!

Экстренная профилактика проводится только после присасывания клеща, инфицированного либо вирусом клещевого энцефалита, либо боррелиями.

Все остальные заболевания не подлежат экстренной антибиотикопрофилактики. Но это не значит, что человека нужно лечить «на всякий случай». Он находится под наблюдением врача. Только в случае, если появятся симптомы болезни, и диагноз подтвердится – его лечат.

После присасывания зараженного клеща человек необязательно заболеет Фото: Мария ЛЕНЦ

МИФ 8. В Красноярском крае чаще болеют энцефалитом, чем другими клещевыми инфекциями.

- На сегодняшний день в регионе есть случаи заболевания и клещевым энцефалитом, и иксодовыми клещевыми боррелиозами. Нельзя однозначно сказать, какое заболевание встречается чаще, поскольку эпидемический сезон только начался. К середине мая около 40% всех исследованных клещей были заражены именно боррелиями и в пределах 1-2 % - вирусом клещевого энцефалита. Соотношение может немного меняться, но тенденция налицо.

МИФ 9. После присасывания клеща надо заранее, не дожидаясь результатов исследования крововососа, поставить иммуноглобулин. Ведь ввести его нужно в течение 72 часов, и чем раньше – тем лучше. Вдруг результаты анализов задержатся?

- Исследование клеща делается быстро, на это уходит менее суток. А противоклещевой иммуноглобулин ни в коем случае нельзя вводить просто так!

Почему? Иммуноглобулин содержит антитела. Никто не застрахован от присасывания клещей несколько раз за сезон. И с каждым разом после введения препарата мы ослабляем свой иммунитет, т.е. вмешиваемся в собственный иммунный ответ.

МИФ 10. Иммуноглобулин можно вводить считанное количество раз в жизни, так как он не безвреден.

- Отчасти это не миф. Если поставить иммуноглобулин два или три раза за сезон, то с каждым разом его действие будет все слабее. Своя иммунная система, направленная на выработку тех же интерферонов, которые активно борются с вирусной инфекцией (в частности, с вирусом клещевого энцефалита) ослабевает. Провоцируется состояние иммуносупрессии (угнетение иммунитета), а в последующем – иммунодепрессии. Препарат становится неэффективным. А его многократное введение может привести к иммунодефициту и другим проблемам со здоровьем. Поэтому просто так иммуноглобулин не ставится.

МИФ 11. Прививку от клещей вредно ставить много раз в жизни, как и иммуноглобулин.

- Это не так. Между плановой и экстренной профилактикой вообще принципиальная разница. Противоклещевой иммуноглобулин содержит готовые антитела. А прививка – это ослабленный вирус, на который вырабатываются свои собственные антитела. А собственные антитела – это всегда лучше, чем антитела, полученные извне.

МИФ 12. Чтобы прививка была эффективнее, ее надо ставить каждый сезон.

- Неправда. Она неслучайно ставится не каждый сезон, а один раз, и в последующем каждые три года делается ревакцинация. Этого вполне достаточно для ее эффективности.

МИФ 13. Если после прививки от клещевого энцефалита поднимается температура, то вакцина конкретному человеку не подходит, и ему лучше не прививаться.

- Это не так. Кратковременное повышение температуры тела является нормальной реакцией. Хорошо, что организм ответил на вакцинацию. Хуже – если не отреагировал.

Российские вакцины очень качественные, и вакцинация ими позволяет снизить заболеваемость клещевым энцефалитом. Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита – основной и чрезвычайно эффективный метод борьбы с этим заболеванием. Приведу пример: жители Австрии почти не болеют клещевым энцефалитом, хотя там очень активный природный очаг. В этой стране прививками от клещевого энцефалита охвачено 95% населения. В оставшиеся 5% входят дети до года и инвалиды, которые не выходят из дома. У нас, к сожалению другая ситуация. Но будем надеяться, что в ближайшем будущем охват населения вакцинопрофилактикой будет более масштабным.

МИФ 14. Если к человеку присосался клещ вдали от цивилизации и врачей, он может пропить йодантипирин. Он безопаснее иммуноглобулина и спасет от всех клещевых болезней.

- Йодантипирин эффективен ТОЛЬКО при присасывании инфицированных вирусом клещевого энцефалита клещей. Его применяют как для экстренной профилактики, так и для лечения некоторых форм клещевого энцефалита. Если нет возможности исследовать клеща, можно с профилактической целью принимать йодантипирин. Если есть возможность, нужно сначала исследовать присосавшегося клеща и убедиться, что он – переносчик клещевого энцефалита.

Это эффективный препарат - индуктор интерферона, в результате приема которого вырабатываются свои собственные интерфероны. Его неоднократное применение не угнетает иммунную систему.

МИФ 15. Репелленты бесполезны для защиты от клещей.

- Это неправда. Их эффект давно доказан. Важно применять их правильно. Репеллентами пользоваться по инструкции. Не все ее читают и знают, что брызгать их нужно не на кожу, а на одежду.

Помогают и другие старые проверенные способы. Например, самоосмотры, взаимоосмотры и подходящая экипировка для прогулок на природе: брюки, заправленные в носки, закрытая обувь, «энцефалитка», плотно прилегающий головной убор. Помните, что клещи не прыгают на людей с деревьев. Они находятся в траве и кустарниках, и ползут по телу человека снизу вверх.

Репелленты помогают защититься от кровососов, но только при правильном применении Фото: Мария ЛЕНЦ

Какие болезни переносят клещи

В Красноярском крае они являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как иксодовые клещевые боррелиозы (которые иногда называют болезнью Лайма), клещевой энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный

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