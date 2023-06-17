Житель Красноярска решил завести вторую жену и остался без семьи

Ориентировка на Азизу и ее ребенка. Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске произошла любовная история, достойная сюжета сериала. Как рассказала Baza, главным действующим лицом стал приезжий житель по имени Эльбек: он был женат и имел дочь, но в какой-то момент решил завести себе вторую жену.

Эльбек не стал ставить в известность свою супругу, а просто в какой-то момент привел в дом еще одну женщину. Первая жена мужчины по имени Азиза испытала настоящий шок: Эльбек буквально решил познакомить ее с «новой женой». Терпеть такого отношения она не стала – высказала Эльбеку все, что думает об идее создания гарема, взяла грудного ребенка и ушла из дома.

Куда именно ушла Азиза, было непонятно, вдобавок она отключила телефон. Поэтому Эльбек вскоре подал заявление о пропаже своей супруги: к делу подключились волонтеры и полицейские, ориентировку с лицом девушки разместили в соцсетях. Спустя три дня поисков Азиза нашлась, однако пока неясно, вернется ли она к супругу, или все же подаст на развод.

Что касается Эльбека, мук совести он, кажется, не испытал. По крайней мере от отношений с «новой женой» мужчина отказываться не стал.