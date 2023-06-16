На севере Красноярского края моряка ледокола с аппендицитом эвакуировали вертолетом

Фото: t.me/kkbkras

На севере Красноярского края у одного из членов экипажа российского атомного ледокола «Арктика» случился аппендицит. Как рассказали в ККБ, к нему на помощь отправили вертолет санитарной авиации.

Капитан, заметив у одного из своих сотрудников симптомы недомогания, обратился за помощью в Сибирский авиационный поисково-спасательный центр (г. Новосибирск). Специалисты сразу же связались с красноярскими медиками и отделением санитарной авиации Красноярского края. Врачи поставили предварительный диагноз «аппендицит» и приняли решение о немедленной эвакуации больного.

Вертолет произвел посадку прямо на палубу ледокола, когда оно находилось в 70-х километрах от мыса Челюскин. Тут его уже ждала команда арктического судна. Заболевшего немедленно доставили в Таймырскую районную больницу посёлка Хатанга, а затем экстренно прооперировали.

Фото: t.me/kkbkras

Сейчас моряк находится в больнице, состояние его удовлетворительное.

Исполняющий обязанности начальника отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот» поблагодарил сотрудников Таймырской районной больницы и медиков красноярской санавиации за оперативную медицинскую эвакуацию сотрудника.