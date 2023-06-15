Коллекторы разместили номер телефона и фото красноярки на сайте знакомств из-за долгов ее брата

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске коллекторы терроризировали 29-летнюю девушку из-за долгов брата. Историю потерпевшей рассказали в ГУФССП по краю.

Сотрудники микрофинансовой организации постоянно сыпали ее и родственников угрозами, нецензурными сообщениями и оскорблениями. Решив, что этого недостаточно, коллекторы разместили телефонный номер и фотографию красноярски на сайте знакомств. Теперь на ее телефон приходили сообщения от одиноких мужчин.

Фото: УФ ССП по Красноярскому краю

Девушка написала заявление в полицию, однако деятельностью по пресечению такого рода нарушений занимается Служба судебных приставов. В итоге неприятные звонки и сообщения быстро прекратились. Недобропорядочной организации назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Только за 2023 год было возбуждено более 200 дел за нарушение порядка общения с гражданами при сборе задолженностей. Организации были оштрафованы на общую сумму 5,5 млн рублей.

ГУФССП напоминает, что согласно установленным правилам, коллекторы могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух дней в неделю и восьми раз в месяц. Делать это разрешается с 08:00 до 22:00 в рабочие дни, а в выходные и праздничные - с 09:00 до 20:00.