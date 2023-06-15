Девочка писала об издевательствах в своем дневнике: под Красноярском 58-летний дед надругался над приезжавшей в гости внучкой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском, в поселке Козулька, местного жителя уличили в надругательстве над внучкой. Об этом «КП-Красноярск» сообщил собственный источник.

Жуткая история началась три года назад. Тогда еще 9-летняя Аня (имя изменено – прим. ред.) приехала из Красноярска в гости к деду (отчиму матери) и бабушке в Козульку, что в 100 километрах от Красноярска.

Но оставшись наедине с внучкой, 55-летний на тот момент мужчина начал к ней приставать. Девочка оказать сопротивление никак не могла… Дальше в ход пошли уговоры и угрозы. Тайна хранилась три года, а вскрылось все совершенно случайно.

Уже в 2023 году бабушка, переехавшая в город поближе к дочери и внучке, убиралась в комнате девочки. Под кроватью она нашла дневник, который вела Аня. Женщина открыла его и тотчас обомлела. В нем школьница описывала все, что делал с ней дед. Жуткие записи в итоге дошли до мамы девочки, которая и обратилась в полицию.

На допросе 58-летний мужчина во всем сознался. Ему инкриминируют статью «иные действия сексуального характера». Девочка же проходит медицинскую экспертизу.