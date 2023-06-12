Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Абаканской протоке команда «Гидроцирк» устроила представление мирового уровня в честь юбилея города и Дня России. Команда из 13 человек проделала путь в 5000 километров, чтобы продемонстрировать гостям праздника светодиодное огненно-пиротехническое шоу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока одни спортсмены на гидроскутерах разрезали водную гладь, другие взлетали над Енисеем. Флайбордисты представили микс из экстремальных трюков с вращениями, поворотами и замираниями в воздухе. Каждая часть выступлений сопровождалась бурными овациями и восторженными криками публики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы сюда приехали за 5000 км, чтобы показать шоу красноярцам. В команде 13 человек, на воде выступали 10 участников команды. Один из наших спортсменов, кстати, коренной красноярец – Илья Пыщев, - рассказал руководить «Гидроцирка».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Насладиться шоу приехали тысячи красноярцев – берега с обеих сторон, а также мост, буквально заполонены тысячами людей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ