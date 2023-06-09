Преследование, попытка задушить и 17 ударов ножом: житель Красноярска дважды покушался на жизнь бывшей жены, чтобы забрать детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Резал, душил, преследовал. 27-летний мужчина устроил настоящий ад своей бывшей супруге, пытаясь забрать их детей себе. Душераздирающую историю рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Отправной точкой стал 2018 год. Пара жила в браке, успели родить двух детей. Семейные конфликты и насилие стали обыденностью, в результате чего все закончилось разводом и дележом имущества по инициативе жены.

Брак молодой семьи явно не удался, но мужчина решил, что точку в этой истории ставить еще рано. На этапе дележа жилища, он начал постоянно названивать бывшей жене и требовать передачи ему детей. Получив отказ, мужчине пришло в голову только одно – преследовать свою бывшую супругу. В ноябре 2022 года он назначил встречу в храме знаний – библиотеке. Тут же работала его мать, само место спокойное и не особо людное, самое то, чтобы «все мирно обсудить».

Мирно не получилось. Услышав отказ от выполнений его требований, он в нечеловеческой ярости набросился на жену, достал нож из-за пазухи и нанес ей 17 проникающих ударов. Единственным спасением для девушки стала вмешавшаяся мать обвиняемого, которая пресекла попытку жестокого убийства.

Фото: прокуратура Красноярского края

Мужчина утверждал, что ничего не помнит о происшедшем. Он очнулся от «странного ощущения в правой руке», а картина перед его взором была поистине пугающей – истекающая кровью женщина, которая когда-то была его женой. Однако он не поспешил доставить ее в больницу, а вместо этого в течение часа возил раненую жену в своем автомобиле, требуя ответов на вопросы о разделе имущества и месте жительства их детей. В итоге мужчина доставил ее в травмпункт, но перед врачами заявил, что нашел девушку на улице и что она сама себя ранила.

После пережитого кошмара, красноярка приняла единственное верное решение в такой ситуации – обратилась в полицию. Преступник узнал, что объявлен в федеральный розыск. Он решил скрываться в Омске, но пожив некоторое время бродягой, вернулся обратно.

Все еще наполненный злобой, мужчина продолжил терроризировать свою бывшую супругу. Теперь он решил следить за ней через камеры видеонаблюдения. Обнаружив свою жертву, он прибыл к женщине домой, притворяясь, что пришел «извиниться» за произошедшее в библиотеке. Однако всего через пять минут он набросился на нее, повалил на пол и начал душить. Ему помешал брат женщины, который очень вовремя оказался дома. Родственник прервал его зловещие намерения. Полиция задержала мужчину всего через 30 минут после нападения, когда шел по улице.

Сейчас он находится под стражей, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. На суде бывшая жена настаивает на ограничении его прав на общение с детьми, в интересах их безопасности и благополучия.