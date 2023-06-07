Экология – от теории к практике

На слете грантополучателей конкурса. Фото предоставлено организаторами

Больше идей, интересных и разных

Завершился ежегодный грантовый конкурс экологических проектов компании Эн+. Жюри определило победителей в шести номинациях «Местная инициатива», «Объединяя ресурсы», «Передавая опыт», «Наука и практика», «Курс на устойчивость», «Байкал без пластика». Грантополучатели 21 проекта из Нижнего Новгорода, Иркутска, Братска, Ангарска, Байкальска, Усть-Илимска, Миасса и Бурятии получит получат на воплощение своих экоидей до 600 тысяч рублей.

С каждым годом экологов-волонтеров становится все больше, а их проекты разнообразнее. В 2023 году общее количество поданных заявок стало рекордным и составило 211 заявок. Так, впервые в конкурсе приняли участие заявители из Братска. И сразу подали 13 заявок, одна из которых вошла в число победителей. Волонтеры построят пешеходный маршрут экотропа «Дикая», он свяжет жилой район Братска «Северный Артек» и санаторий «Крылатый». Кстати, в этом году жюри конкурса поддержало целых пять проектов по строительству экотроп. Интерес к этой теме заявителей можно объяснить тем, что организаторы ввели в образовательную программу для грантозаявителей вебинар про экотропам. Четыре проекта стали победителями в номинации «Курс на устойчивость» (развитие уже воплощенных идей): «Стеклянное море» (Иркутск) – переработка отслужившего оконного стекла и сбор старых вещей, «Большая вода начинается с малой» (Бурятия), экологическая пешеходная тропа «Дорога любви Бортэ» (Бурятия), «Источники здоровья» (Ангарск).

Еще одно новшество конкурса этого года - номинация «Байкал без пластика». Представленные здесь экологические проекты соответствуют направлениям Дорожной карты Ассоциации «Байкал без пластика», созданной по инициативе компании в 2022 году. Лучшими стали два проекта, оба из Иркутска - экоцентр RE.ФАБРИКА и ЭКОзащитники. Грантополучатели первого из них планируют отправить на переработку более 60 тонн вторсырья и провести более 150 экопросветительских мастер-классов. Вторые - создадут многосерийный комикс о команде «ЭКО защитников» – харизматичных и контрастных по характеру персонажей, которые борются с загрязнением окружающей среды и очищают побережье Байкала от пластика.

Для энергичных людей

Среди победителей конкурса три проекта из Красноярска. В номинации «Объединяя ресурсы» проект «Тряпичные истории», в номинации «Передавая опыт» - проекты экомероприятия для энергичных людей «Мифы Енисея» и экологическая игра «Экспедиция по Енисею».

- Мы рады, что команда красноярского Дома кино стала одним из победителей конкурса. Экология – тема всеобъемлющая, проблемная, она захватывает буквально каждого. И в Красноярске особенно. Искусство – тоже большая часть нашей жизни. На своей площадке мы показывали много фильмов, затрагивающих тему экологии, иногда даже неочевидно. Как говорил Владимир Набоков, если вы хотите понять произведение, не ассоциируйте себя с персонажами, а смотрите со стороны. И такому уникальному взгляду мы будем учить участников наших мероприятий, - рассказывает об идее проекта «Мифы Енисея» Дмитрий Заднепрянов, пресс-секретарь Дома кино. - Мы приготовили серию экологических и фольклорных мастер-классов на набережных и в скверах Красноярска, кинопросмотры фильмов, которые напомнят, как важно жить в гармонии с природой. Срок реализации проекта — июль и август 2023 года. Вас ждет продуктивное и увлекательное лето с Домом кино! Следите за анонсами в нашей группе Вконтакте.

По словам Дмитрия, уникальность проекта в его комплексности. Здесь будут и теория, и практика. Как стать экологически грамотным и активным? Сначала нужно вдохновиться (просмотр кинофильмов), понять теорию, приступить к практике.

- Все это в синергии дает комплексный и объемный результат. Если вы просто бездумно что-то будете делать, то это будет пусто. А если вы пройдете через некоторый процесс, эволюцию, тогда это будет действительно история и индивидуальное приключение для каждого, - продолжает Дмитрий. - Наш проект рассчитан на самую разнообразную аудиторию, мы не ограничиваемся ни возрастом, ни социальным положением человека. Хотелось бы привлечь самых социально активных, энергичных людей.

КОНКРЕТНО

Программы по защите природы и сохранению биоразнообразия территорий – приоритетные направления стратегии Эн+, обозначенные еще ее основателем - Олегом Дерипаской. Экопрограммы продолжают расширять границы и форматы, количество участников с каждым годом все больше.

Например, грантовый конкурс экологических проектов компании проводится четвертый год подряд и является частью комплексной программы «Мир со знаком плюс». Проект начинался с идеи защиты Байкала и заповедных территорий от различных воздействий окружающей среды, и со временем распространился на другие регионы. Конкурс направлен не только на развитие долгосрочных экологических инициатив, но и поддерживает работу по экологическому просвещению.

- За четыре года проведения грантового конкурса мы нашли единомышленников, которые хотят сохранить уникальную природу и экосистемы Байкала и Приангарья. Можно с уверенностью говорить, что мы формируем сообщество из экспертов, активистов, лидеров мнений, объединенных общими идеями. По сути, каждый заявитель является нашим партнером в части экологических инициатив. Грантовый конкурс уже хорошо знают на местах, у него высокий рейтинг доверия и старта проекта ежегодно ждут десятки экоактивистов, – отметила заместитель генерального директора компании Эн+ Вера Курочкина.