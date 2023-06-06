Эксперт рассказал, как смертельный напиток «Мистер Сидр» мог попасть на прилавки магазинов

Фото: УМВД Ульяновской области

Количество отравившихся суррогатным напитком «Мистер Сидр» растет с каждым днем. Уже зафиксировано более 60 случаев в Димитровграде, Ульяновске, Самаре, Ижевске, Нижнем Новгороде и Удмуртии. Многие из пациентов в тяжелом состоянии, кто-то даже на ИВЛ. Среди пострадавших двое 16-летних подростков и беременная женщина. Есть и погибшие – их в четырех регионах 26 человек. Всю хронологию трагедии мы собрали здесь.

«Мистер Сидр», принесший большую беду, уже активно ищут в каждом регионе страны. Напиток изымается из оборот силовиками, также многие предприниматели, узнав о трагедии, сняли с продаж суррогат самостоятельно.

Причина гибели и тяжелого состояния пострадавших пока доподлинно неизвестна. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы – определяется состав смертельной жидкости.

Что любопытно, продавался предпринимателям в магазины напиток «Мистер Сидр» без разрешительных на то документов. Просто по транспортным накладным. Но как тогда он попал на прилавки? Об этом «КП-Красноярск» побеседовала с опытным сибирским оперативником Андреем М*, работающим уже более 10 лет в направлении «суррогата».

- Если у производителя действительно не было никаких документов, то вряд ли напиток продавали в крупных сетях и нормальных «разливайках». Туда производителям, которые регулярно не проходят сертификацию качества и безопасности своего продукта, не имеют разрешающих документов от Роспотребнадзора, вход воспрещен. Договориться с теми же федеральными магазинами по всей России невозможно. Кому нужны проблемы? Поэтому тут все по закону. Подпольно? В крупных сетях регулярно проводят проверки свои же специальные отделы, которые просматривают товар, проверяют на наличие «паленки», камеры наблюдения в конце-концов. Поэтому, при таких вводных, это, скорее всего ларьки и не очень хорошие «разливайки», где владельцам наплевать на то, что они продают. Там часто можно найти и «элитный» алкоголь, разлитый в соседнем подвале, и таких вот горе-поставщиков. Еще вариант – документы были поддельные или просроченные. Крупные сети запрашивают информации в ведомствах, выдавших сертификацию, мелкие торгаши – нет. О, бумажка есть, значит все нормально! А то, что у нее все признаки подделки – просто принтер у ведомства не работал нормально.

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