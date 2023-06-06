День города в Красноярске 9-11 июня 2023 года: программа мероприятий, куда сходить, как отметить

Фото: Мария ЛЕНЦ

День города в Красноярске 9-11 июня 2023 года уже совсем скоро. Мероприятия будут проходить в разных районах города, программа мероприятий – на любой вкус. Рассказываем, куда сходить и как отметить праздник.

Программа мероприятий на День города в Красноярске в 2023 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

8 июня

Событие-ретроспектива «История Красноярска в истории Великой России» посвящено 395-летию Красноярска, участвуют коллектив школы № 45, балетная труппа Красноярского государственного театра оперы и балета, Красноярский симфонический оркестр, байк-клуб, солист рок-группы «Озоновый слой», яхт-клуб Красноярска.

Ярыгинская набережная

Ул. Гладкова 8/1

10.30 до 13.00

9 июня

В первый день празднования 395-летнего юбилея Красноярска состоятся официальные мероприятия: возложения цветов к памятникам известных красноярцев, присвоение звания «Почетный гражданин города Красноярска».

Концертная программа на площади Мира с участием профессиональных исполнителей:

Фото: Мария ЛЕНЦ

19.00-20.00 - ансамбль «Светочъ», «Сибирские Зори»

20.00–21.00 - «Народная дружина» Михаила Кириллова

21.00-22.00 - Премьера проекта «ГРОМЧЕ!» А. Орлов, А. Луговской и оркестр-бэнд И. Полухина.

10 июня

Фестиваль «Сибирь мастеровая»

Краевой фестиваль традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая» - это одновременно выставка, марафон концертов и мастер-классов. Особенностью фестиваля станет конкурс мастеров в формате «блиц», где участники проведут 40-минутные мастер-классы для гостей по своим ремеслам.

В программе: фотозоны; творческие мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; фольклорно-интерактивная программа для всей семьи; выставка мастеров декоративно-прикладного творчества; концертная программа.

В событии примут участие около 100 мастеров, ремесленников и художников из разных уголков Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральная набережная

12.00-22.00

Фестиваль уличной культуры «СибUrban»

Участники - представители 18 субъектов РФ. Планируется более 35 локаций: мастер-классы, активные игры, показательные выступления.

Соревнования и показательные выступления по направлениям «Скейтбординг», «Агрессивные ролики», «Паркур», «Батутный фристайл», «Трикинг», «Самокат», «Велоспорт BMX», «Гимнастика», «Парусный спорт».

Ярыгинская набережная

12.00–22.00

Праздничная площадка для семейного отдыха

Более 25 локаций: мастер-классы, активные игры, показательные выступления, танцевальный флешмоб, детский стендап, вечерний концерт «Город молодых».

Набережная за сквером Энтузиастов в Кировском районе 12.00–22.00

Праздничная площадка для творческого отдыха всей семьей

Более 10 локаций: творческие мастер-классы, активные игры, показательные выступления детских творческих коллективов города, открытый турнир по шахматам, гольф, открытая тренировка по боксу, активности от «Богатырской заставы».

Набережная им. Х.М. Совмена в Ленинском районе

12.00–16.00

Концертная программа

15.00-17.00 - детские творческие коллективы Красноярска

17.00-20.00 - муниципальные творческие коллективы

20.00-21.00 - группа «Яхонт»

21.00-22.00 - кавер-группа «ТРУБАЧИ» (Москва)

пл. Мира

11 июня

Общегородской проект «ЯРкие БЕРЕГА»

Пройдет на четырех набережных Красноярска с соревнованиями, концертами и т.д. Например, на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе красноярцы установят рекорд России по непрерывному исполнению 100 песен Владимира Высоцкого.

12.00–22.00

Концертная программа

16.00-17.00 - концерт симфонического оркестра Сибирского государственного института искусств им. Д.А. Хворостовского

17.00-18.00 – концерт с участием ансамбля русской песни «Оберег», Красноярского камерного оркестра

18.00-20.30 -ансамбль песни «КрасА», ансамбль «Вольница»

20.30-22 00 - концерт Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Бардина с программой «Русский рок»

пл. Мира

12 июня

Краевой фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия»

пл. Мира

16.00-20.00

Светодиодное огненно-пиротехническое шоу на воде

На глади Енисея красноярцы и гости города увидят светодиодное огненно-пиротехническое шоу в исполнении флайбордистов. Над водной гладью развернется масштабное представление со спецэффектами. Пока одни спортсмены на гидроскутерах будут разрезать водную гладь, другие взлетят над Енисеем. Флайбордисты продемонстрируют микс из экстремальных трюков с вращениями, поворотами и замираниями в воздухе.

Программа «Гидроцирка» состоит из трех блоков по 15 минут. Между ними запланированы технические перерывы, необходимые для заправки оборудования. В это время для горожан на сцене выступит популярная красноярская кавер-группа «Джаггер».

Смотреть шоу можно будет с трех сторон: Ярыгинской набережной, острова Отдыха и Коммунального моста.

Акватория Абаканской протоки в районе Ярыгинской набережной

20.00-22.00

Фейерверк

Фото: Мария ЛЕНЦ

Это подарок красноярцам от Почетного гражданина Красноярского края и Красноярска Хазрета Совмена.

Место и время салюта определят в ближайшее время.

На все события Дня города вход свободный.

Фестивали

«Сибирь православная» 0+

Посетители выставки смогут посоветоваться с духовными лицами, задать свои вопросы, а также увидеть и приобрести продукцию монастырских подворий.

В отдельном павильоне будет представлена экспозиция икон со всех уголков мира. Гости выставки смогут приложиться к Иконе Божьей Матери Казанской – почитаемой чудотворной иконе Богородицы, явившейся в Казани в 1579 году. Это одна из самых чтимых икон Русской православной церкви.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

9-17 июня с 10.00 до 19.00

18 июня с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

Фестиваль мужских хоров 0+

Более 20 концертных программ будут представлены в городах и районах Красноярского края, на которых выступят прославленные мужские хоры из России и ближнего зарубежья.

События в Красноярске

15 июня – концерт в Малом зале филармонии, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.

18 июня – в Органном зале творческая встреча-концерт «Аве Мария», на которой прозвучат произведения зарубежных и российских, в том числе красноярских, композиторов, восхваляющих образ Пречистой Девы Марии.

19 июня – гала-концерт в Большом концертном зале, на одной сцене выступит сводный хор из более чем 600 мужчин и юношей и он исполнит музыкальные шедевры русской культуры.

В городах края и Красноярске

С 12 по 21 июня

Краевой праздник цветов "Сибирский первоцвет" 0+

В седьмой раз на территории Культурно-исторического центра "Успенский" и набережной реки Енисей, прилегающей к территории Свято-Успенского монастыря, пройдет множество интересных и увлекательных событий и будут организованы десятки тематических площадок для гостей всех возрастов. Мастер-классы флористов и мастеров народного творчества, выставки и ярмарки, интерактивные цветочные локации и выступления народных творческих коллективов, пленэры художников, дефиле и многое другое.

В их числе и звон-концерты почетных гостей фестиваля, они пройдут 10 июня с 12.00 до 13.00 и 11 июня с 12.30 до 14.30.

п. Удачный, ул. Лесная 55а

10 и 11 июня с 11.00 до 17.00

Вход свободный.

Экскурсии

«Скульптуры Мегаполиса» 12+

Туристско-информационный центр Красноярска, в честь Дня города, делает горожанам подарок: бесплатную экскурсию, которую проведет Александр Евгеньевич Ткачук - ведущий скульптор Красноярска, профессор и преподаватель кафедры «Скульптура» художественного факультета СГИИ им.Д.Хворостовского, член корреспондент Российской академии художеств, создатель и идейный вдохновитель многих скульптурных композиций города.

Место сбора группы: остановка общественного транспорта «Институт Искусств», место окончания экскурсии: ул. Высотная,2а.

Количество мест ограничено, подробности уточняйте по тел.285-26-82.

10 июня, с 11.00 до 14.00

Участие бесплатное.

Экскурсии с краевой библиотекой 12+

В поисках Пушкина

Пешеходная. 1,5 часа

Экскурсионный маршрут по местам, связанным с памятью о великом поэте Александре Пушкине.

Предварительная запись по тел.: 211-36-42, e-mail: per@kraslib.ru или в отделе периодических изданий.

Сбор на экскурсию: площадка напротив центрального входа библиотеки.

10 июня, 11.00

Стоимость 300 рублей.

Красноярская стрелка

Пешеходная. 1,5 часа

Прогулка по площади Мира - самому знаковому месту Красноярска, месту, откуда начинался город. Предварительная запись по тел.: 211-36-42, e-mail: per@kraslib.ru или в отделе периодических изданий.

Сбор на экскурсию: площадь Мира, возле Триумфальной арки.

14 июня, 18.30

Стоимость: 300 рублей.

По главному проспекту города

Пешеходная. 1,5 часа

Неспешный маршрут по проспекту Мира.

Предварительная запись по тел. тел.: 211-36-42, e-mail: per@kraslib.ru или в отделе периодических изданий.

Сбор на экскурсию: вестибюль библиотеки.

17 июня, суббота, 11.00

Стоимость: 300 рублей.

Выставки

Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения 0+

На исторической родине великого художника можно будет увидеть 40 работ из Русского Музея, Третьяковской галереи и музеев Красноярского края.

10 работ приехало из Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Среди них – самая большая картина художника «Покорение Сибири Ермаком», ее размер почти 3 на 6 метров, а сюжет построен вокруг решающей битвы дружины Ермака с полчищами хана Кучума в 1582 году. Также красноярцы увидят «Взятие снежного городка» – единственное крупноформатное полотно Василия Сурикова не на историческую тему. На картине изображен кульминационный момент популярной среди казачьего населения Сибири старинной народной игры. Работа была создана в Красноярске.

Из Государственной Третьяковской галереи (Москва) приехали «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова» и несколько других работ Василия Сурикова, а также «Портрет художника Василия Ивановича Сурикова» кисти Ильи Репина.

Вход на выставку будет по сеансам или с экскурсией, количество билетов строго ограничено. Войти в музей будет можно не раньше обозначенного в билете времени. Билеты можно купить на сайте mira1.ru или в кассе Музейного центра «Площадь Мира».

Время работы музея: вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11.00 до 19.00, среда, четверг с 13.00 до 21.00, понедельник выходной.

Справки по телефону +7 (391) 212-46-63.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

Билеты входной 350-450 рублей, билет экскурсионный 550-650 рублей.

Публичная программа выставки на май

Наброски на природе «Передвижники» 16+

В рамках сессии «(кружка набросков)» предлагаем вам заняться живописью на свежем воздухе, как когда-то делал Василий Иванович.

Набросочные сессии проходят по принципу «рисование — просмотр — обсуждение».

8 июня, 17.00-21.00

Билеты 400 рублей.

Кинопоказ фильма «Василий Суриков» 6+

Посмотреть и обсудить фильм можно с киноведом, исполняющей обязанности директора МАУ «Дом кино» Анной Козак.

15 июня в 19.00

Вход свободный.