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Происшествия5 июня 2023 5:54

В Красноярске ночью горело регистрационное отделение ГИБДД

Пожар тушили 36 человек и 13 единиц техники
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 5 июня 2023 года в Красноярске на улице Маерчака загорелось здание ГИБДД. Об этом сообщают МВД и МЧС по краю.

Огонь охватил регистрационное отделение №1 МРЭО ГИБДД по Красноярску. Здесь регистрировали автомобили и прицепы, а также выдавали водительские права. В ГИБДД сообщили, что людей временно будут направлять в другие филиалы.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило примерно в начале третьего ночи. Из окна второго этажа здания валил плотный дым, который распространился и на третий этаж. Ликвидировали пожар в 03:38 часов. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание тушили 36 человек и 13 единиц техники.

По неофициальной информации, сообщалось, что пожар уничтожил документы и технику, однако в МВД это опровергли:

- Документация, бланочная продукция не повреждена, - сообщили в ведомстве.

ЧППроисшествия: ЧП