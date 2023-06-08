Мастерство из рук в руки: как работают наставники в угольной отрасли

Мастерство добычи угля передается из рук в руки. Фото: предоставлено компанией

2023 год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Не все понимают, зачем нужны наставники на производстве? Чему они могут научить представителей рабочих профессий угольной отрасли?

В этом журналисты разбирались лично. 26 мая корреспондент «Комсомолки» провел день на разрезе «Переясловский», который находится на одном из крупнейших месторождений бурого угля в Красноярском крае и принадлежит компании «Русский Уголь».

Каждый из нас в свое время - и ученик, и наставник, но чтобы дорасти до наставника, нужно стать мастером своего дела. Фото: предоставлено компанией

Добытчики «черного золота» делились своими жизненными историями. Оказывается, система наставничества работает и ощутимо облегчает новичкам вхождение в профессию. Впрочем, обо всем по порядку.

Каждому в жизни нужен учитель…

Водитель БЕЛАЗА АТБУ Валерий Видман поделился своими размышлениями о наставничестве:

- Нашими первыми наставниками становятся родители: они протягивают руку, когда мы делаем первые шаги и помогают выбрать путь. В школе нас наставляют учителя. После получения диплома мы вступаем во взрослую жизнь, и… нам снова нужны наставники! Помощь и поддержка выпускникам на новом рабочем месте нужна не меньше, чем детям.

Водитель БЕЛАЗа Валерий Видман считает, что его профессию может освоить не каждый. А кому это дано - нужен наставник, чтобы с его помощью стать профессионалом. Фото: предоставлено компанией

Главная ценность компании — это ее работники. Наставничество — это система обучения молодых сотрудников более опытными коллегами. Передача знаний «из рук в руки» в угольной промышленности существовала всегда. Новичков прикрепляют к мастерам своего дела, которые и становятся проводниками в профессию. Они не только показывают рабочие процессы. Моральная поддержка, знакомство с командой и ценностями коллектива столь же важны.

Чем могут помочь наставники вчерашним выпускникам? Общаясь с Валерием Видманом и другими работниками разреза, я услышала о двух проблемах новичков.

Роторный экскаватор. Фото: представлено компанией

Первая. Свидетельство о профессии рабочего экскаваторщика (например) позволяет работать на разных машинах. Но машинисты делились, что обучение не предусматривает работу на всех экскаваторах, которые изучались. Некоторые им даже не показывали «вживую»: их изучают по плакатам и чертежам. А, придя на разрез, новички видят огромные «махины» и теряются. И тут на помощь приходят опытные машинисты. Шаг за шагом они обучают молодых специалистов.

Вторая. Практически каждый угольщик, говоря о своей профессии, делился, что «не всем дано» ее освоить. И это не кокетство! Только на практике становится понятно, способен ли человек управлять большими машинами и сложной техникой. Наставники это видят и направляют новичка.

Машинист роторного экскаватора Константин Коротыч поделился наблюдением:

- Опытным мастерам понятно, кем может работать новичок. Не всегда его выбор и склонности совпадают. К примеру, не все могут быть машинистами «отвалки», которые грузят вагоны, дают команды машинистам тепловоза и «ротора». Сложно столько всего учесть!

Опытный машинист роторного экскаватора Константин Коротыч обучил многих новичков секретам профессии. Фото: предоставлено компанией

«Экипаж машины боевой»: машинист шагающего экскаватора и его помощник

Корреспондент «КП»-Красноярск увидел, как работают «связки» наставник-ученик возле шагающего экскаватора.

Он 1976 года выпуска и до сих пор справляется со своими «обязанностями»! Машина размером с гору впечатляет! Шутка ли: 18 тонн масла в гидросистеме. Не зря ее называют «ходячим маслозаводом»! И он действительно «ходит», ступая на гигантские лыжи: 20-30 шагов в час. Но сначала нужно проложить бульдозером или ковшом дорогу.

А управляют им всего три человека: один опытный машинист и два помощника машиниста . А еще они ремонтируют эту «махину». За этим занятием и удалось застать команду.

Машинист шагающего экскаватора Сергей Банцер рассказал, как пришел в профессию и обучался сам:

- Я пришел работать на разрез в 1989 году, а там без отрыва от производства меня обучили новой специальности. Прикрепили наставника. Так и освоил профессию. Меня учил Иван Михайлович Пахирка: он был старшим машинистом сначала на бородинском разрезе, где я работал, потом здесь. Терпение у него безграничное. Золотой человек! Здесь вообще коллектив душевный, люди друг другу помогают.

Машинист шагающего экскаватора Сергей Банцер в профессии с 1989 года. Фото: предоставлено компанией

Мастер признается, что помощника не ругает. Радуется, что удалось найти нужного человека, а вырастить из него смену – вопрос времени:

- Главное, не нервничать новичкам, повторять за мастером, и со временем все получится. Ребята, которые к нам приходят, уже настроены на серьезную работу. А мы им просто помогаем. Помощник все схватывает на лету! Хоть сейчас за старшего ставь! Года четыре он здесь. Сначала пришел – ничего не знал. Показали, куда идти, что делать. Потом освоился, и теперь без него никуда! С новичками обычно шутят, объясняя им обязанностями: чтобы машина была смазана, и чайник всегда горячий! Так он все успевает, и еще чай готовит, хоть это необязательно.

Помощник машиниста экскаватора Вадим Медведев вспоминает, как осваивал профессию:

- Хоть у меня диплом экскаваторщика, но некоторые машины видел только на картинке. Шагающий экскаватор очень меня впечатлил. А чтобы машинистом стать – надо набраться опыта у машиниста. Этим я сейчас и занимаюсь. Моя задача – осмотреть, смазать, выставить правильно машину.

Помощник машиниста экскаватора Вадим Медведев должен смазать и подготовить технику. Фото: предоставлено компанией

Два машиниста+помощник = экипаж роторного экскаватора

Молодые специалисты делились, как робели, увидев гигантскую технику на разрезе. Такую, как роторный экскаватор весом 700 тонн. А им надо управлять! Для этого требуются 2 машиниста и один помощник. Они рассказали свои истории.

Машинист роторного экскаватора Константин Коротыч пришел на разрез 28 лет назад вслед за отцом и братьями:

- Мой отец, Валентин Иванович Коротыч работал на этом разрезе, механиком и начальником АТБУ – автотракторно-бульдозерного участка. А где родители – там и мы! Старший брат, Василий Валентинович Коротыч, здесь работал главным механиком. И младший, Дмитрий Валентинович Коротыч, трудился на гидравлическом экскаваторе. Работа им нравилась, у меня – пример перед глазами. После армии тоже устроился на разрез. Сначала водителем БЕЛАЗа, а потом захотелось большего. На разрезе возможен карьерный рост. Не все сразу получалось. Меня наставляли старые БЕЛАЗисты и экскаваторщики. Среди них - Виктор Адамович Ковалевич.

В 2007 году пришли роторные экскаваторы. Образование позволяет мне работать на разных машинах, но на практике «пересесть» с одной на другую сложно. В этом мне помогли назаровские матера!

Вот что привлекает в работе, помимо управления уникальной техникой:

- Коллектив у нас душевный. Собираемся с коллегами в выходные на рыбалку и пикники. Если обратишься за помощью – в беде не оставят.

Мастерство добычи угля передается из рук в руки. Фото: предоставлено компанией

Машинист роторного экскаватора Виктор Петецкий – тоже представитель династии:

- Папа, Виталий Андреевич, на этом разрезе работал, когда я еще в школе учился. Уже тогда понял, что по его стопам пойду. Работа с техникой – для настоящих мужиков! Выучился на экскаваторщика и пришел работать в 2006 году. Сначала был помощником отца. Мне от него доставалось! Учил строже, чем других. Потом пришли на разрез роторные экскаваторы. Я занимался их сборкой и монтажом с шарыповскими машинистами. Моим наставником стал Сергей Валентинович Медведев. Он показал тонкости машины – то, что можно узнать только на практике. Позже я стал машинистом и бригадиром. Другого, наверное, ничего не умею. Нравится управлять большой машиной!

Машинист роторного экскаватора Виктор Петецкий - представитель трудовой династии: на разрезе «Переясловский» работал его отец, который стал его первым наставником. Фото: предоставлено компанией

Оба машиниста отзываются о своем помощнике как о перспективном парне:

- Ему все интересно! Такого не грех учить! Наставляем его по-доброму, по-отечески: показываем, советуем. Уверены, станет со временем хорошим машинистом!

Помощник машиниста Денис Борисов учителями доволен. До работы на экскаваторе он 3 года осматривал вагоны на разрезе, а потом решил выбрать другой путь:

- Я технику люблю: со школьных лет ремонтирую, в машинах разбираюсь. А машинисты – это родные души, не только наставники. Конечно, уже хочется тоже в машинисты побыстрее! Уже чувствую уверенность, многое стало получаться, работу свою знаю. На этом экскаваторе второй год уже. Как увидел его – сразу загорелся работать на этой технике! По образованию-то я экскаваторщик, только практики не было на таких машинах.

Пока в тени более опытного машиниста. Фото: предоставлено компанией

Сегодня в машинах установлены камеры, есть рации и другие технические приспособления, чтобы координировать работу. Но «человеческий фактор», по-прежнему, на первом месте. «Рулят» слаженность команды и понимание «с полуслова». То, чему могут научить только опытные товарищи.