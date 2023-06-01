В Красноярске День защиты детей завершился праздничным фейерверком Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске День защиты детей завершился праздничным фейерверком. Этот день получился ярким и насыщенным на мероприятия. Во-первых, погода постаралась и подарила яркое солнце – погода самая что ни на есть летняя.

Во-вторых, в городе прошло много интересных мероприятий. В разных районах работали развлекательные площадки и локации, где ребятня разных возрастов получила массу удовольствия – с призами, конкурсами, креативными аниматорами, костюмами. Вместе с детьми получили и свою долю эмоций и их родители.

И по традиции праздничный день завершился фейерверком. Между прочим, до последнего красноярцы не знали, будет ли салют или нет. Многие пришли на набережную в ожидании, и получили зрелище. Кстати, в этот раз зрителей на набережной было не так много, как, например, в День Победы. Но от этого счастливчики, которые оказались на набережной, только выиграли.

Предлагаем и вам посмотреть яркие моменты праздничного салюта 1 июня 2023 года.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ