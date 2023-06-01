Красноярцам пообещали жаркий июнь Фото: ИВАНОВА Диана

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на июнь 2023 года

1 июня в пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная погоде и рискам ЧС на ближайший месяц. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал красноярцам о том, каким будет июнь, а также подвел климатические итоги мая. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на июнь 2023 года.

Каким был май?

Пик температур пришелся на 9 мая. Середина месяца в погодном плане оказалась «провальной» - температурный фон был ниже климатического. И пару дней, начиная с 21 и заканчивая 23 мая у нас было тепло, после чего температура пришла к ниже климатической. Так, средняя температура мая составила +9,6 градусов при норме +10,4 градусов. По осадкам: выпало 40,4 мм осадков при норме 48 мм, причем 24 мм из этого числа выпало 30 мая. Такой же холодный май был в 2006 и 2008 годах. Самый теплый май в 1999 году (+14,6), а самым холодным – 1926 год (+5,1).

Каким будет июнь?

В июне среднемесячная норма температуры составляет +16,9 градусов, норма осадков – 65 мм. В начале месяца фон будет около или чуть выше нормы, затем в 10-13 числах ожидается похолодание. А затем пик тепла, который продлится с 14 по 28 июня. Конец месяца будет около нормы. В целом июнь ожидается достаточно теплым – в среднем на 1 градус выше нормы.

Со 2 по 7 июня в Красноярске прогноз следующий: возможны небольшие дожди с грозами, ветер будет западным примерно до 5 июня, далее – 6 и 7 июня направление изменится на восточное. 2-4 июня сила ветра составит 5-10 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться в районе +10-18 градусов. Дневные же от +23 до +28 градусов.

При этом в отдельных районах центра и юга края температура может достигать и +30-33 градусов. На севере края ожидается климатическая норма – днем около +8-15 градусов на Таймыре, +18-23 в Туруханском районе, в Эвенкии же до +23-28 градусов.

При этом замначальника МЧС по краю Роман Ветчинников и начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства края Артем Хребтов предостерегли красноярцев.

Представитель МЧС призвал не пренебрегать безопасностью во время отдыха у воды. Так, в июне 2022 года произошло 24 трагичных случая у рек и озер с гибелью людей, 6 погибших – дети. При этом уже в текущем году на водоемах погибли 7 человек.

Артем Хребтов же рассказал, что май в плане горимости лесов остается довольно благополучным. Если в 2022 году за май случилось почти 900 пожаров на площади более 100 тысяч га, то за минувший май – 231 лесной пожар на общей площади 4 тысяч га. Однако по прогнозу, июнь из-за ожидаемых высоких температур ожидается рисковым в плане горимости.