Красиво и вкусно! В Красноярске посадили черемуховый сад

Фото: Мария ЛЕНЦ

В январе 2023 года исполнилось 175 лет со дня рождения нашего земляка, мастера исторической живописи Василия Сурикова, который страстно любил пироги с черемухой, и в Красноярске, в музее-усадьбе художника, к его дню рождения их пекут до сих пор.

А в июле исполняется 25 лет компании «Кондитерские технологии» Крайпотребсоюза «КонТех», которая все эти годы готовит не только для красноярцев, но и еще для многих других российских регионов знаменитые «Сибирские пряники с черемухой». И сотрудники этой компании решили сделать по этому случаю подарок городу – черемуховый сад! Место выбрали знаковое, рядом с самой большой за Уралом школой.

Черемуховый сад войдет в историю школы № 159, ведь ее открыли меньше года назад, в ноябре 2022-го, и здесь все впервые! И, конечно, в историю компании «КонТех» - здесь четверть века пекут пряники, дело привычное, а вот сада еще не было!

И сегодня мы расскажем, почему так важно посадить деревья собственными руками и чем участникам акции понравилось угощение.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Великое дело – создавать традиции!

- Сурикову 175 лет, компании «КонТех» - 25, а нам всего полгода! И мы вместе делаем великое дело - закладываем традиции. Традицию сажать деревья, традицию дружить с хорошими компаниями, а самое главное - чтить свою историю и помнить о тех людях, которые вложили свой труд в развитие нашего города, края, всей страны. Черемуха живет очень долго, возможно, вы приведете сюда своих детей и вспомните, что именно вы когда-то посадили эти деревья в честь великого живописца и что вас угощали вкусными пряниками с черемухой, - обратилась к участникам акции «Черемуховый сад» директор школы № 159 Татьяна Жихарева.

- Вы сегодня сделали великое дело, это правда, без всякого пафоса. Город стал краше благодаря вам. Дерево – это жизнь, это красота. Вы их посадили, не забывайте о них заботиться, - добавила и.о. директора Музея-усадьбы В. И. Сурикова Юлия Квашнина.

- У нас в музее-усадьбе много деревьев, некоторые помнят Сурикова. А вот черемуха совсем маленькая! Это любимое дерево и любимое лакомство Сурикова, он обожал эту ягоду и когда жил в Петербурге и в Москве, всегда в письмах просил родных прислать ему «черемушки похрумкать». Приходите к нам в музей-усадьбу, чтобы убедиться, как сильно он любил Сибирь, сибирскую природу, насколько важным для него был родной Красноярск, - пригласила заведующая отделом проектной и образовательно-просветительной деятельности Музея-усадьбы В. И. Сурикова Екатерина Дмитрейко.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Суриков любил черемуху, и мы ее тоже любим, - говорит создатель и директор ООО "КонТех» Надежда Целуковская. - Наши самые знаменитые пряники – «Сибирские с черемухой», и мы хотим, чтобы вы их попробовали, запомнили, знали и просили у родителей.

- «КонТех» – самое крупное предприятие в составе Крайпотребсоюза, его доля в общей продукции примерно 15%. У пряника великое прошлое и должно быть великое будущее, мы сохраняем этот исконно русский продукт, - добавляет председатель Совета Красноярского крайпотребсоюза Вячеслав Иванов.

Работа мечты – делать и есть пряники!

- Из 25 лет компании «КонТех» я работаю здесь 24 года, начинала, когда это была маленькая пекарня, все делали вручную и выпускали около ста килограммов пряников за сутки. Сейчас это большое производство, везем нашу продукцию по всей России от Калининграда до Владивостока. При мне придумывали новые пряники, я в этом тоже немного участвовала, - рассказывает ветеран компании «КонТех» Светлана Степанова. - Раньше мы пекли обычные пряники, но была идея делать их с начинкой, а это возможно только с помощью специального оборудования, и сейчас оно у нас есть. А вообще-то у меня работа мечты – утро я начинаю с чашечки кофе с только что приготовленными пряниками, это входит в мои обязанности и называется «определение органолептических показателей».

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Какие пряники у вас самые любимые?

- С черемухой! Мы их делали всегда, все 25 лет, просто раньше молотую черемуху добавляли прямо в тесто. А сейчас делаем с начинкой, «Сибирские с черемухой». Их придумала Лариса Михайловна Сушкевич, идея была такая, чтобы они стали такими же популярными и любимыми, как бабушкин пирог с черемухой.

- А что скажете женщинам, которые любят пряники, но боятся лишнего веса?

- У нас только натуральное сырье, нет никаких химических добавок, нет растительного жира, нет пальмового масла!

- Сейчас стало не очень модным долго работать на одном месте.

- Я бы тоже не продержалась столько лет, но помогают отношение руководства к сотрудникам, взаимопомощь и уважение между коллегами, это очень ценно!

Стаж у главного технолога предприятия Юлии Деликатовой тоже немаленький, 13 лет, она пришла в «КонТех» сразу после института:

- «Сибирские с черемухой» - наша гордость, наш безусловный хит, наша рецептура, наша технология. Из наших пряников даже делают торты, прослаивают их сметаной. Черемуху мы уже 25 лет покупаем у одного проверенного поставщика. И печем не только пряники, но и бисквитные черемуховые кексы. Мы вообще постоянно растем и развиваемся: новые цеха, новое оборудование, новые регионы, новые рецепты. Среди новинок - шоколадный с цукатами, коврижки с натуральными фруктовыми начинками. Сейчас готовим еще одну новинку, кексопряник, такого еще никто не делал!

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Это очень вкусно!»

- Очень здорово, что черемуховый сад мы посадили вместе с детьми, - уверена Надежда Целуковская. – То, что сами посадили, уже будут беречь. А еще мы хотим угостить детей нашими пряниками «Сибирские с черемухой» и вернуть их к нашим местным полезным сладостям, показать, что это вкусно!

- Очень вкусно! - это общий вердикт всех участников акции «Черемуховый сад». Но есть и подробности.

- Теперь это будет мой любимый пряник!

- Вкусные и тесто, и начинка!

- Буду просить у родителей такие!

- Очень любим пряники, но такие первый раз пробуем, теперь будем покупать. Я помню, бабушка собирала черемуху, сушила и сама молола на жерновах, очень мелко, и пироги пекла. И вот сейчас эти пряники напомнили мне вкус детства. Ешь, и еще хочется, - рассказала учитель английского языка школы №159 Надежда Григорьева. Кстати, у нее в черемуховом саду теперь есть свое семейное дерево, которое она посадила вместе с дочками Дариной и Софией, и новая семейная традиция – чаепитие с пряниками «Сибирские с черемухой».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наша справка

Черемуха растет по всей России, от западных границ до Охотского моря. Она очень неприхотлива, хорошо переносит и городские условия, и сибирские холода. В черемуховом саду возле школы № 159 высадили черемуху сорта «Сибирская самоплодная». Он выведен в Центральном Сибирском ботаническом саду СО РАН в городе Новосибирске. Работа шла много лет, и с 1999 года этот сорт допущен к использованию по всей России. Сейчас этим саженцам 3 года, они начнут цвести и плодоносить уже на следующий год! И со временем вырастут до 7-8 метров высотой.

Конкретно

Где можно найти «Сибирский пряник с черемухой»?

«Сибирский пряник с черемухой» можно купить практически во всех супермаркетах Красноярского края. А можно выиграть! В соцсетях компании «КонТех» проводится множество конкурсов и розыгрышей, и приз, конечно же, пряники!

Как раз на этой неделе стартует розыгрыш целого блока пряников «Сибирских» во ВКонтакте. Розыгрыш приурочен ко Дню защиты детей. Условия простые – быть подписчиком нашей группы, лайкнуть пост и подписать комментарий: «Хочу пряники СИБИРСКИЕ с черемухой».

Организаторы акции «Черемуховый сад»: администрация Октябрьского района, компания «Кондитерские технологии» Крайпотребсоюза, школа № 159 и медиагруппа «Комсомольская правда».

Реклама. ООО «Кондитерские технологии КПС».

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