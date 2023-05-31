Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев

Виктор Зубарев Фото: ИВАНОВА Диана

Стало известно о кончине депутата Госдумы от Красноярского края Виктора Зубарева. Эту информацию сообщил депутат ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале.

О причинах смерти пока не сообщается. Известно, что Зубарев скончался в ночь на 31 мая в Москве. Редакция «Комсомольской правды-Красноярск» приносит искренние соболезнования родным и близким парламентария.

СПРАВКА:

Виктор Зубарев родился 20 февраля 1961 года в Ужуре, Красноярский край. Окончил Красноярский политехнический институт) по специальности «подъемно-транспортные машины и оборудование» с присвоением квалификации «инженер-механик», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ с присуждением квалификации «менеджер» по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 1984-1987 гг. работал в Сибирской академии наук, затем в Институте химии и химической технологии,

в 1987-1990 гг. - в Институте горного дела КФ СО АН СССР.

В 1990-1996 гг. - руководитель ряда частных предприятий, председатель совета общественного объединения «Фонд развития Сибири».

В 1996-1997 гг. - депутат Красноярского городского совета, председатель постоянной комиссии по бюджету.

В 1997-2007 гг. - депутат Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу, председатель комитета по природным ресурсам и экологии.

В 2007-2011 гг. - член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, член комитетов по экономической политике и по природным ресурсам и экологии.

С марта 2011 г. - вице-президент общественной организации «Деловая Россия». С 2016 г. – советник Президента «Деловой России».

В 2011-2012 гг. – председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по промышленности.

В 2012 – 2014 гг. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2014 – 2016 гг. – Заместитель Председателя Правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики.

С 2016 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С апреля 2017 года – председатель комитета Общероссийского конгресса муниципальных образований по стратегическому развитию.