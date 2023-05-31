В Красноярском крае программа переселения из аварийного жилья идет с опережением Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» реализуется с 2019 года. В нее включены жители тех домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до января 2017 года. Участникам программы предлагается на выбор: либо получить компенсацию, либо дождаться ключей тот новых квартир.

В первом случае нужно будет самостоятельно подыскивать себе варианты нового жилья, однако в этом есть и плюс – жители могут добавить свои средства и приобрести, например, квартиру большей площади. Или загородный дом вместо многоэтажки. В любом случае, как сообщают в региональном министерстве строительства, до 2025 года из аварийного жилья должны переехать 18 тысяч человек. Однако программа выполняется с опережением – 12 тысяч человек уже переехали. Завершить расселение планируется уже в 2024 году. И затем начнется реализация следующей программы – краевые власти займутся домами, которые были признаны после 1 января 2017 года. Такого насчитывается около 300 тысяч квадратных метров.

До конца текущего года планируется переселить почти 3 тысячи человек. Новые дома для них строятся не только в Красноярске. В поселке Носок на Таймыре, в Лесосибирске, Боготоле, селе Верхнепашино Енисейского района, селе Новобирилюссы Бирилюсского района.

В Дивногорске, например, новоселье ожидают 87 человек. Там строят 125-квартирную кирпичную девятиэтажку. В ней 34 квартиры будут переданы как раз под программу. Квартиры разные по площади – на одну, две и три комнаты, с застекленными балконами, чистовой отделкой, оборудованных приборами пожарной сигнализации, приборами учета горячей и холодной воды. А в марте ключи от новых квартир получил 61 житель Боготола.

И еще один важный социальный показатель, озвученный правительством края. В этом году в крае 2465 семей получат выплаты на улучшение своих жилищных условий. Так, 411 человек получат выплату для переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Материальную поддержку для решения жилищных проблем получат 204 молодые семьи. На приобретение жилья детям-сиротам выдадут 166 сертификатов. Погасить ипотеку или кредит на жилье помогут 1651 семье. В краевом бюджете для этого предусмотрено более 184 миллионов рублей.