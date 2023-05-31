Красноярск переходит на новую технологию обеззараживания воды: вместо опасного хлора – безопасная поваренная соль

Безвредная поваренная соль идёт на смену жидкого хлора на водозаборах. Фото: КрасКом

Одним из самых важных изобретений человечества, сохранивших миллионы жизней, считается хлорирование воды. Его начали применять в XIX веке и тем самым остановили распространение инфекций, которые убивали целые города. Сегодня это основной способ обеззараживания воды во всем мире.

Однако хлор опасен при перевозке, хранении и в случае аварии. И сейчас в нашей стране начали применять новую российскую технологию, она позволяет заменить хлор на обычную поваренную соль, которую мы все используем для приготовления пищи. Технология уже опробована примерно в десяти российских регионах и показала свою эффективность.

- Эта инновационная энергосберегающая и безопасная технология называется «Эква», мы ее разработали, запатентовали, и она входит в базу данных лучших технических изобретений России, - рассказывает генеральный директор ПНК «Эколог» Максим Климов (Санкт-Петербург). – Для нее нужны, по сути, только поваренная соль, электричество и вода. Соль заливаем водой и пропускаем через автоматическую установку, которая вырабатывает хлорсодержащий реагент гипохлорит натрия. Она работает 8-10 часов, этого количество достаточно на сутки, и сама дозирует добавление реагента в воду. Гипохлорит натрия дезинфицирует воду в соответствии с гигиеническими нормативами.

НПК ЭКОЛОГ. Реконструкция водозабора Гремячий лог. Фото: КрасКом

— Замена хлора безвредным гипохлоритом натрия — это в первую очередь безопасность горожан и наших сотрудников, — подчеркивает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — В день старта реконструкции в августе 2021 году мы сразу же закрыли склад хранения баллонов с жидким хлором на территории водозабора «Гремячий лог». Новые электролизные модули планируем ввести в эксплуатацию уже в июле 2023 года.

Сейчас в Красноярске идет реконструкция хлораторных станций водозаборных сооружений «Гремячий лог» и острова Казачий, которые обеспечивают холодной водой Октябрьский район, часть Железнодорожного, микрорайон Солнечный и поселок Солонцы.

Разгрузка пищевой соли водозабор Гремячий лог. Фото: КрасКом

Завершается монтаж оборудования и приборов автоматизации, идет тестирование резервуаров для накопления, хранения и дозирования реагента.

Причем российская не только технология, но и оборудование: на 99 процентов новая система обеззараживания воды отечественного производства.

Тестирование резервуаров для хранения гипохлорита натрия на водозаборе Гремячий лог. Фото: КрасКом

Как пояснили специалисты КрасКом, сумма инвестиций компании в этот экологический проект превысит 200 миллионов рублей. Всего в обновление объектов жизнеобеспечения Красноярска предприятие направит в этом году более одного миллиарда рублей.

И, что немаловажно, очередная реконструкция проходит незаметно для жителей города. Они, как и всегда, бесперебойно получают безопасную и вкусную енисейскую воду.