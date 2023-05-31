Боялась вызвать скорую, чтобы врачи не увидели беспорядка: в Ачинске мать самостоятельно пыталась вылечить 70% ожогов тела у 4-летнего ребенка

Тот самый чайник фото: прокуратура

В Ачинске в суд передано уголовное дело в отношении материй, чей 4-летний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, а затем умер от полученных ожогов. Как сообщают в СК, женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Малыш обжегся 1 марта 2022 года. Он встал на детский стульчик около кухонного гарнитура, потянул на себя чайник с кружкой в которых находился кипяток. Горячая вода попала на лицо, шею, грудь, ножки и другие части тела. Всего было травмировано 70% тела. Ожоги были II и III степени.

Вместо того, чтобы вызвать скорую, мать решила лечить ребенка самостоятельно. 5 дней она пичкала малыша лекарствами, но ему становилось только хуже. В конечном итоге ребенок умер 5 марта. Женщина завернула его в одеяло и отнесла в дом своей матери, откуда вызвала скорую.

Как оказалось после, женщина боялась, что врачи увидят в доме беспорядок и сильные ожоги ребенка, сообщат в полицию и у нее заберут детей. Поэтому она давала ему болеутоляющие и жаропонижающие средства. Помимо 4-летнего малыша, у матери есть еще годовалый сын и две дочери 5 и 11 лет. Отец семейства во время этого находился на вахте.

Но это её не спасло, детей изъяли у матери. Сейчас старшая дочь находится в социальном учреждении, а двое младших – с родным отцом.