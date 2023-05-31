«Сад памяти» - это личная история каждого красноярца

Фото: Мария ЛЕНЦ

Почему это запомнится всем участникам акции и что мы все можем сделать для сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Первая Международная акция «Сад памяти» прошла в 2020 году, ее цель – высадить по всей стране и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

И все четыре года в акции «Сад памяти» активно участвует Иланское лесничество. Сначала высаживали деревья в своем городе, в 2022 году привезли 40 берез для красноярской школы № 156, на тот момент она была самой большой в городе. В этом году еще 40 деревьев посадили рядом с новой школой № 159, самой большой не только в Красноярске, но и за Уралом.

Акция «Сад памяти» масштабная, международная, но при этом у каждого участника есть и свои личные причины участвовать в ней, и своя семейная история о событиях Великой Отечественной войны, и необходимость сохранить память о тех людях, которых с нами уже нет.

«Сад памяти» начинается с детского сада

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 1998 году на базе Иланского лесничества было создано школьное лесничество «Лесное братство». И одна из его традиций – «Сад памяти».

- В Иланском «Сад памяти» мы всем городом сажаем. А потом наши ребята за ним ухаживают, - рассказывает Виктория Белькевич, руководитель школьного лесничества «Лесное братство». – В своем городе в этом году мы посадили примерно гектар лиственницы. И приехали в Красноярск, где у нас сразу две площадки, кроме самой большой школы еще одна, наоборот, из самых маленьких, там посадим 15 берез и елочку.

- Дети понимают, что они не просто сажают деревья, а что это «Сад памяти»?

- В прошлом году иланский детский сад № 20 попросил нас помочь им посадить «Сад памяти», они выбрали сирень, поскольку есть ассоциация с сиренью Победы. И объявили, что каждый может принести фотографии своих родственников, участников войны, и посадить каждое дерево не просто так, а в честь кого-то, - рассказывает Татьяна Ширшикова, руководитель школьного лесничества «Лесное братство». - У них в детском саду есть своя столярная мастерская, где они изготовили таблички, и каждая сирень именная! И у нас есть видеоблог, где дети рассказывают о своих родственниках: где воевали, где погибли и как сложилась жизнь тех, кто вернулся с войны. Мы и дальше планируем сажать «Сад памяти», и участвуют не только наши ребята, мы еще приглашаем патриотический клуб «Гвардия».

- Такие мероприятия уже стали хорошей традицией, - говорит директор КГБУ «Иланское лесничество» Наталья Семионенко. – В этом году в Иланском районе в рамках акции «Сад памяти» скверы и парки украсили 1,5 тысячи елей, в начале июня планируем посадить еще несколько сотен кустарников сирени.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пишем историю прямо сейчас

Школа № 159, на сегодняшний день самая большая за Уралом, рассчитана на 1550 детей. И открылась она совсем недавно, в красивую дату: 11.11.22. И все здесь впервые, история пишется прямо сейчас.

Вот и «Сад памяти» тоже первый! Директор школы Татьяна Жихарева уверена, что такое событие дети не забудут. Она это точно знает на своем примере:

- «Сады памяти» - они для того, чтобы мы никогда не забывали о событиях той страшной войны и не стали иванами, не помнящими родства. Я сама, когда училась в школе, тоже принимала участие в таких акциях. И до сих пор в Кировском районе есть две березы, которые я посадила вместе с ветераном Великой Отечественной войны. До сих пор его помню, это командир танка Григорьев Степан Петрович. И когда прохожу мимо этих берез, каждый раз вспоминаю этого замечательного человека и благодарю его за то, что живу под мирным небом. Мои дорогие, сегодня исторический момент, сегодня 1 «А» и 10 «А» классы закладывают новую традицию нашей новой школы. Думаю, у нас получится целая березовая роща. Вы счастливые люди, что у вас есть такая возможность.

Для руководителя КГБУ «Иланское лесничество» Натальи Семионенко «Сад памяти» - это тоже личная история:

- Мой дедушка прошел всю войну, был тяжело ранен и умер от осколка, когда мне было четыре года. Я помню его только по рассказам и храню фотографии.

В этом году в акции «Сад памяти» принимал участие и сын Натальи Юрьевны, ученик школы № 2 города Иланский Вадим Семионенко:

- Только в этом году во время акции «Сад памяти» посадил 6 или 7 грядок по сто метров каждая. А сколько всего деревьев посадил, не считал, много!

А вот для большинства учеников школы № 159, наоборот, это первое в их жизни собственноручно посаженное дерево.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У первоклассницы Маши и десятиклассницы Эльвиры одна береза на двоих:

- Для нас это первое дерево, мы его запомним!

Для Махди и Влада это тоже первый опыт посадки деревьев.

- У меня ноль деревьев, - говорит первоклассник Данила. Лопата для него велика, но парень старается.

- Ну уже не ноль, уже одно, - возражаю я и советую, как лучше запомнить ту березку, которую он посадил своими руками!

Участие в акции принял и заместитель министра лесного хозяйства края Александр Коробкин. Он посадил березу вместе с первоклассницей Дашей:

- За три года к международной акции «Сад памяти» присоединилось более 5000 жителей края, они высадили более 280 тысяч деревьев и кустарников. В парках, скверах и других любимых местах отдыха появились молодые аллеи берез, сосен, елей, рябин. Мы продлеваем память на жизнь этих деревьев, люди будут проходить мимо них и помнить, в честь кого они посажены.

- Есть много способов увековечить память. В честь героев называют города, улицы и площади, ставят памятники, пишут книги, снимают фильмы. А еще можно посадить дерево. И сегодня мы все вместе это сделали, - сказал школьникам Геннадий Гартман, глава Октябрьского района Красноярска.

Но посадить дерево – это полдела. За ним нужно ухаживать, его нужно растить. И школьники готовы!

- Мы свое дерево запомнили, будем наблюдать, ведь по дороге в школу каждый день будем видеть эти березы, - сказали многие участники акции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наша справка

Как принять участие в акции «Сад памяти»

В этом году акция посвящена таким событиям Великой Отечественной войны, как снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, сражение за Кавказ.

Принять участие может каждый желающий. Для этого необходимо на сайте садпамяти2023.рф выбрать ближайшее место посадки и приехать в назначенное время. Инвентарь и посадочный материал организаторы акции предоставят на месте.

Всего в период акции специалисты лесного хозяйства проведут более 60 мероприятий на территории Красноярского края.

Если вы посадили деревья самостоятельно, то их можно нанести на эту же интерактивную карту.

Организаторы акции «Сад памяти» в красноярской школе № 159: администрация Октябрьского района, Иланское лесничество, школа № 159 и медиагруппа «Комсомольская правда», при поддержке Министерства лесного хозяйства Красноярского края.