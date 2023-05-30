«Мишка – красавец»: в Красноярском крае восьмилетний школьник отжался 556 раз

Миша Сивицкий и его папа Андрей. Фото: соцсети

- Папа, посмотри в интернете, сколько раз надо отжаться, чтобы было больше всех? – спросил восьмилетний Миша Сивицкий у своего отца.

Тот нашел информацию, что 10-летний мальчик из Красноярского края отжался 210 раз.

- Я больше сделаю! – уверенно пообещал Миша. И обещание сдержал. Полгода тренировался, а когда время пришло, выдал такое, что ахнули даже тренеры, которые давно работают с детьми и повидали немало талантливых юных спортсменов.

27 мая при сдаче норм ГТО школьник из поселка Абан Михаил Сивицкий отжался 556 раз. Результат зафиксирован центром тестирования «Готов к труду и обороне». Второклашке понадобилось на это чуть более 19 минут. Мальчишка без перерыва раз за разом опускался вниз, затем поднимался на вытянутых руках, а рядом арбитры считали вслух: 553... 554... 555... 556!

Когда закончил, лег тут же, на полу, отдохнуть, счастливый.

- У них это из семьи идет, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Роман Лукьянов, тренер по рукопашному бою. – Такие результаты достигаются не только на тренировке. Они достигаются дома, вечерами, в выходные. Тогда, когда можно полежать перед телевизором, посидеть в телефоне, погулять на улице. Вот в это время Миша тренировался и готовился. Кто создал условия для этого и мотивацию в его голове? Конечно, родители. Семья – первый и главный воспитатель в жизни человека. Я выражаю огромную благодарность семье Михаила за воспитание такого парня!

Семья многодетная. Мама работает воспитателем в детском саду, папа Андрей – полицейский. Из трех сыновей Миша самый старший.

- Мы с мамой с детства нашим сыновьям прививаем любовь к спорту. Миша сначала хотел футболом заниматься. Потом пошел на секцию рукопашного боя, ему это понравилось. Мы помогали, чем могли, я с ним дома занимался. Он сначала отжимался по 70 раз, а через полгода тренировок у него получился такой результат.

Между прочим, чтобы сдать норматив ГТО для такого возраста, нужно отжаться всего 18 раз. Михаил превзошел этот показатель в 30 раз. Судя по результатам, Мишу ждет большое спортивное будущее. А вообще ведь не спортом единым: он победил в конкурсе «Ученик года» в своей школе. Он в целом талантлив, учится на одни пятерки, выступает на сцене, читает стихи и танцует.

Добавим, что в Книге рекордов России внесено несколько показателей по отжиманиям за один подход в возрасте 8 лет:

- В 2016 году Данил Белых из Великого Устюга отжался 1000 раз за один подход

- В 2020 году Андрей Киселев из Верхней Пышмы отжался 5008 раз

- В 2021 году рекорд побил Дени Исмаилов из Грозного – 12021 раз.