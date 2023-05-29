В Ачинске ребенка госпитализировали после падения с пятого этажа

Фото: МВД по Красноярскому краю

28 мая в Ачинске четырехлетний ребенок выпал с пятого этажа. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Все случилось в 16 часов. Родители находились дома: мама укладывала спать младшего – годовалого ребенка, после чего задремала сама. Отец детей спал в другой комнате.

Оставшись без присмотра, четырехлетний мальчик залез на подоконник, подставив перед ним табуретку, а затем сам открыл окно. Он начал бросать свои игрушки, сорвался и упал сам. Падение малыша заметили соседи, которые и вызвали скорую.

Фото: СК по Красноярскому краю

Мальчик выжил, но серьезно пострадал. Сейчас он находится в больнице. Следователи же начали проверку.

Разбирается в обстоятельствах и полиция. Младшего ребенка изъяли из семьи и поместили его в Дом ребенка. В МВД сообщают, что на учете родители не состояли, а жалоб на них никогда не поступало.