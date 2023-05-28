Пешком – за сотни километров: многодетный житель Таймыра заблудился в тундре на трое суток

Многодетный житель Таймыра заблудился в тундре на трое суток. Фото: администрация села Хатанга

Эта история случилась неделю назад на Таймыре. Житель небольшого поселения Новорыбная (находится в 165 километрах от Хатанги) возвращался домой из поселения Попигай (400 километров от Хатанги). Для тех, кто живет на большой земле, такие расстояния кажутся огромными – а мужчина отправился в путь бесстрашно, да еще пешком. Видимо, привычно представителям коренного населения севера совершать такие марш-броски по заснеженной тундре.

Но как-то так получилось, что мужчина заплутал, сбился с пути. Полиция и администрация сельского поселения Хатанги организовали поиски. В группу вошли местный медик, спасатели, односельчане. Сначала на снегоходах обследовали местность – безрезультатно. Потом стало понятно – нужно поднимать вертолет, ведь с высоты птичьего полета видно все.

Пилоты заметили с высоты черную точку на белом фоне, вскоре мужчина был на борту. Фото: администрация села Хатанга

Как рассказали в администрации Хатанги, руководитель обособленного подразделения авиакомпании «КрасАвиа», которое базируется здесь, отнесся к ситуации с пониманием. Вскоре спасательная команда загрузилась на борт МИ-8МТВ и вылетела в сторону предполагаемого местонахождения мужчины. За 3 с половиной часа осмотрели более 500 квадратных километров территории тундры. И вдруг пилоты заметили: вот он, черная точка на белоснежной равнине – стоит, машет. Значит, живой и невредимый.

Северянину оказали первую медицинскую помощь. Он рассказал, что проплутал в ледяной пустыне трое суток. Ослаб, конечно, замерз, да и переволновался изрядно. Переживал – все же один на один с ледяной пустыней. Хорошо, что там сейчас полярная ночь и нет темноты – это немного успокаивает. Мужчина счастлив, что вернулся домой, его ведь его ждали супруга и пятеро детей.