«Я будто находилась в трансе»: жительница Красноярска отдала телефонным мошенникам 3,8 миллиона рублей и лишилась квартиры

В Красноярске аферисты лишили женщину квартиры и 3,8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске местная жительница лишилась 3,8 миллионов рублей и квартиры из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Еще в апреле 69-летней красноярке в «Ватсапе» позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центробанка и даже скинул ей в качестве подтверждения фото своего «удостоверения», после чего перевел ее на «специалиста». Дальше все было по знакомой схеме: деньги нужно спасти от аферистов, перечислив все на «безопасный счет». Так она лишилась 600 тысяч рублей.

Затем женщине сказали, что мошенники оформили на нее кредит, поэтому нужно самой взять заем, скинуть деньги на тот же счет, а долг уже погасит Центробанк. Еще 440 тысяч рублей были переведены аферистам.

На этом злоумышленники не успокоились. По их легенде, аферисты покусились на недвижимость пенсионерки. Ей сказали, что жилище оформлено в залог, и вот-вот уйдет с торгов, поэтому квартиру нужно срочно продавать. Сделку красноярка оформила в тот же день, выручив 2,8 миллиона рублей, которые тут же были отправлены в «Центробанк».

Позднее женщина рассказывала:

- Я будто находилась в каком-то трансе и верила во все, что он мне говорил.

В себя сибирячка пришла только когда «специалист» сказал, что ее сестру похитили, и нужно собирать выкуп. Только после этого она решила обратиться в полицию. Сейчас они разбираются в произошедшем.

В прокуратуре добавили, что только за последнюю неделю жители Красноярского края перевели мошенникам более 51 миллиона рублей. Жертвами аферистов стали 252 человека.