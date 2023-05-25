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Пресс-служба Красноярских железных дорог информирует, что с 29 мая расписание следования электропоездов на дивногорском направлении изменится.

Согласно новому графику первая утренняя электричка Красноярск – Дивногорск будет отправляться со станции на 13 минут раньше, а именно – в 04:15. Первый электропоезд следующий по маршруту Дивногорск-Красноярск будет уходить со станции отправления на 8 минут раньше – в 05:51. Другие поезда дивногорского направления сообщением Красноярск-Дивногорск-Красноярск будут отклоняться от первоначального расписания на 2 -5 минут.

Пассажиры могут уточнить расписание движения электропоездов по телефону горячей линии ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте компании «Краспригород», кликнув раздел «Расписание» или посредством мобильного приложения «РЖД Пассажирам».