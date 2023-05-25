На морду ужасный, добрый внутри: на улицах Дудинки поймали волкособа

На улицах Дудинки поймали волкособа. Фото: МВД

- Мамочки, это волк… я не могу… Это волк, понимаешь? – перепуганный голос девушки за кадром. На видео, которое разлетелось по интернету и стало вирусным, девушка сняла проезжавшую машину, из окна которой висит веревка, а на веревке – большой пес… или волк? Зверь упирается всеми четырьмя лапами, сопротивляется и одновременно виляет хвостом.

Это произошло в заполярной Дудинке, а тут волки – не редкость. Буквально на минувшей недели проезжавшие по трассе Дудинка-Норильск северяне заметили стаю серых хищников, которые никого не опасаясь, бежали вереницей по своим волчьим делам. А тут – вот он, прямо в городе. В комментариях к видео в соцсетях подписчики возмутились еще и жестоким, на их взгляд, отношением к животному.

Одним словом, история дошла до полиции, туда позвонила 43-летняя жительница города. А сотрудники патрульно-постовой службы сразу же выдвинулись на поиски зверя. Нашли, разумеется – и зверя, и мужчину, который волок его на веревке по улице. 33-летний дудинец рассказал, как было дело. На самом деле он увидел громадного волка средь бела дня и его первая мысль: вдруг нападет на кого-нибудь? Тут же дети ходят, женщины! Остановился, достал буксировочный трос и осторожно накинул на зверя. А затем неспешно стал буксировать его по направлению к выезду из города. Почему в машину не посадил, так бы было быстрее? Потому что волк был грязный, как поросенок, который добрался до лужи.

Как выяснилось, это не волк и не собака, а помесь двух видов – волкособ. Нашелся хозяин, рассказал, что зовут парня Джек, он домашний, сбежал с поводка и отправился в самостоятельное путешествие по городу, пугая народ.

- Здоровью Джека ничто не угрожает, - уверили в полиции. А вообще он очаровал сотрудницу, которая не только сделала портрет волкособа, но и потрепала его по холке.

Внешне животное действительно дружелюбное. Но нужно понимать, что в нем есть гены дикого зверя, скорее всего, был выведен искусственно в каком-нибудь частном питомнике. Охотники ценят таких за их качества, но минусом многих волкособов является неустойчивая психика.