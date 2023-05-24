Стелла, жена маньяка: исповедь женщины, которую любил абаканский душитель Дмитрий Лебедь

"С кем я была рядом все эти годы?". Фото: личный архив.

Для всех чудовище, а для нее просто Дима. Его проклинали, но она до последнего верила: это оговор. Недавно на экраны вышел сериал «Мерзлая земля» - по реальной истории таксиста-маньяка Дмитрия Лебедя и его гражданской жены Стеллы Комиссаровой. Они были вместе два года. Пока абаканский душитель не совершил еще одно преступление, последнее. 15 нападений на девушек, пять убийств. Приговор был суров – пожизненное заключение. Сейчас он в колонии, особый режим. А как же Стелла? Женщина, что помнит Лебедя другим, согласилась на откровенный разговор с «Комсомолкой».

Это не про нас

Таксист, больше похожий на Винни-Пуха, чем на маньяка, пять лет убивал своих пассажирок. И никому не было дела. От выживших с их жуткими рассказами попросту отмахивались. Дикая история «серийника», который орудовал фактически на глазах силовиков, вновь всплыла после выхода сериала.

- Честно? Я смогла посмотреть только первую серию, и то не всю. Зачем обещать – главной героиней будет Стелла Комиссарова? Тогда хотя бы приблизьте к реальности. А так ничего общего! Внешне, понятно, где она и где я? Актриса в два раза меньше. Но в сериале даже внутренне другой человек. Истеричная, орет… Единственное совпадение – момент, когда она садится в такси. Это обычный фильм, не похожий на нашу историю. Ведь в сериале можно просто показать: да, маньяк, он это делал. Какие тут оправдания? Но лучше поискать причину его поступков. Сколько бы я не хорохорилась, об этом думаю постоянно.

Нянька для всех

Чужая душа – потемки. Но что, если вернуться к началу? Лебедь рос в многодетной семье, старший из шестерых детей.

- Отец хороший, спокойный. Мама, напротив, очень жесткая. А он был нянькой для младших. Постоянно ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН. Отслужил в армии, поступил в институт на психолога. Но пришлось бросить, нужно учить брата. Устроился работать. Но не протестовал. За покладистость отец даже прозвал его пандой.

На пикнике. Он очень любил лес. Фото: предоставлено героиней публикации.

А мать, с ней было сложнее. Когда дело уже гремело, в соцсетях объявился кто-то из родителей одноклассницы Лебедя. Припомнили такой случай: однажды зимой мать в наказание (неизвестно за что) выгнала его из дома. В итоге был вынужден ночевал на крыше – грелся около печной трубы.

Выбирал одинаковых

По словам знакомых семьи, мать была тираном. Некоторые подмечают, все жертвы Лебедя на нее похожи: миниатюрные, стройные. Копия его мамы в молодости.

- Всегда выбирал одинаковых. Караулил около баров. Трезвых среди них не было. Конечно же, его это не оправдывает! Причем сам не пил. Дома у них алкоголя не водилось.

… В какой-то момент мальчика забрала бабушка. Она была педагогом, преподавала русский язык.

- Воспитывала, приучила к книгам. Вроде неглупый, начитанный, хорошо говорил. С ним было интересно.

Повзрослев, парень потянулся к женщинам постарше. Для отношений выбирал только таких: высоких, статных. Возможно, оттого, что вырос при хронической нелюбви матери? Пытался найти ей замену.

По словам женщины, все это время, что они были вместе, в поведении Лебедя ничего подозрительного не замечала. Фото: личный архив.

«Зачем тебе тетенька?»

- Мы же познакомились в 2015 году. Мне надо было помочь подруге, у нее после операции пропало зрение. Она заехала за мной на такси (моя машина была в ремонте). Сели в такси. А водитель спрашивает: «Вы обратно поедете? Может быть, запишете мой телефон? Позвоните, и я подъеду». Так и познакомились.

Едем обратно, интересуется: «А вы еще торты печете? (Я кондитер). А машину так и не наладили?». – Ничего себе, - удивилась я. – Это сколько же раз с ним ездила!

Каким показался? Грамотный, разговаривает без матов. Может пошутить, лишнего не допускает.

Впрочем, я тогда мужчину не искала. Он меня возил, разговаривали, воспринимала как собеседника. Потом отремонтировала машину. Больше не общались. И вдруг звонит: «Не хочешь прокатиться?» А у меня настроение было не очень. – Давай прокатимся! Раз покатались, другой. Просто ездили, болтали. И тут говорит: «Шампанское будешь?» – А что за праздник? – Да просто так! А я не люблю шампанское. Не знаю, почему, сказала, буду. Может, внутренне понимала, к чему идет. Мужской интерес проскальзывал. Собственно, с этого все и началось.

А я старше на девять лет. Но было незаметно. У меня возникали вопросы: «Зачем тебе тетенька с двумя детьми? Что ты ко мне прилип?» - Хочу, и все. Люблю тебя. Цветы дарил, ухаживал. Маме моей помогал. Я живу в частном доме. Его хорошо принимали, мог остаться ночевать.

Это теперь я понимаю: да любил. И ДЛЯ МЕНЯ маньяком не был. Но он был вхож в мою семью. Там мои дети, младшая сестра. И от этого становилось не по себе. Получается, жила в каком-то вранье. С кем же рядом я была все эти годы?

Как плюшевый медведь

Поначалу довериться было сложно – обжигалась. Однажды отец ее ребенка ушел к другой. Но постепенно оттаяла…

- Кто бы мог подумать, но Дима все взял на себя. Было видно, как ему нужна ласка. Как плюшевый медведь, за ушком почеши, заурчит. Но не без характера. Иногда мог вспылить. Раз мы ссорились. Он хотел поговорить, я нет. Так он мне просто вырвал стекло у машины. Потом сам поехал его покупать.

Вместе они были два года. Фото: личный архив.

В другой раз говорил что-то не то. Я попросила замолчать, повторила – бесполезно. Тогда смазала по губам тыльной стороной ладони. А на пальце было кольцо с камнем, и я разбила ему губу. Он ровно также, по инерции, наотмашь треснул мне. Вот и ходили: он с разбитой губой, я с синяком. Но жестокости не было.

Позже следователи будут допытываться: не водилось ли за ним ничего странного? Тяга к насилию, приступы ярости?

- Не было даже грубости. Завалил и сделал, что хотел – никогда! Единственный раз был: мы поругались, он просил прощения, купил дыню, вывез на природу. А я, обиженная, сижу, как хомяк. Он дыньку порезал: и так ко мне, и сяк. Но нет! Мы умеем довести до белого каления. В конце концов, психанул, и эту дыню мне по лицу размазал. А она была такая мягкая, ароматная! Остальное выкинул. На следующее утро спрашиваю: «А дыни не осталось? Такая вкусная была!». Если ЭТО рассматривать как насилие, то да. Потом мы все обсмеяли. Он поехал, купил еще одну дыню. Я попробовала, говорю – невкусная.

Меж тем первая жена Лебедя, мать его детей, жаловалась, он ее душил. Верите?

- Мне кажется, она лжет. Считаю, это было сказано, чтобы лишить его родительских прав. Как только Диму арестовали, она тут же дала такие показания, лишила прав и уехала. У нее уже был другой.

Последняя жертва

Женщина уверяет: подозрительных склонностей не замечала. Хотя встречались два года.

- При мне у него была только одна жертва, последняя (Оксана Литвинова – прим. ред.). Остальные – с 2012 по 2015-й, ДО нашего знакомства. Причем я потом даже винила себя. Перед этим у нас случилась размолвка. Я уехала к подруге. А он знал их всех. Приезжает, стоит моя машина. И Людмила не захотела его пускать. Но он взял и зашел. А она такая гром-баба, палец в рот не клади. Взяла и огрела доской. Он уезжает. И в ночь с 1 на 2 сентября у него - последняя жертва. Может быть, повлиял этот случай.

После я раскладывала по минутам тот день. 1 сентября мои дети идут в школу. 2 сентября у его брата день рождения. Дима пропал утром, часов в 5. Таксовал – многие в это время едут на работу в супермаркеты. А в 8 утра вернулся, мы поздравили брата. И он был абсолютно такой же, никакой разницы!

Да, еще пару раз находила в машине какие-то заколочки. – Кто-то из клиентов забыл! – говорил он. Я сама ездила в такси, у меня тоже столько всего оставляли.

Была только одна странность. Дня за три перед арестом у него появились деньги. Много. Тратил, как в последний раз. Катались по саунам, покупал мне роскошные букеты. Я спросила шуткой: «Димка, ты у меня не гопник случайно, где ты столько взял?». Только посмеялись. На самом деле он брался за любую работу. Я никогда в его дела не лезла. Мысль закралась только тогда. Поймали его через ломбард, когда сдавал золото (снятое с Оксаны Литвиновой – прим.ред.). Сначала нашли украшения, потом по Глонассу отследили его машину. Она была на месте убийства, стояла там ровно 40 минут.

«Высажу голой!»

Первой из полиции Лебедь позвонил Стелле: «Меня задержали по подозрению в убийстве. Я этого не делал, нужен адвокат».

- Побежала искать, договариваться. Спорила в соцсетях. Даже в камеру новостей крикнула: «Докажите, что это он!» Я долго не верила. Тем более в письмах он писал: не виноват. До экспертизы, до того, как его отправили в Красноярск. Там и признался, потом показал места, где все было, там нашли вещи жертв.

Дмитрий Лебедь на следственном эксперименте. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Хакасии и Красноярскому краю.

Окончательно всё осознала, когда появился новый следователь, Светлана Одырейко. Она, говорит Стелла, не задавала вопросов, как под копирку: бил, душил, насиловал? А пыталась разобраться, почему он все это творил?

- И, когда следователь читала мне про то, как он возил жертв, у меня возникла параллель. Однажды мы поругались из-за его бывшей (ездил к ней помогать, мне это не нравилось). Он был за рулем, я рядом. Двигались в сторону карьера. И он с такой злостью пригрозил: сейчас увезу, раздену догола, одну оставлю. Пойдешь пешком! А я не боялась его никогда. Думаю, ну и ладно. Сама начинаю раздеваться. Остаюсь в одних шлепках: все, стоп, я пошла! Поржали, и только. А ведь на том самом карьере у него была жертва.

Плакали три часа

После суда Лебедю разрешили одно свидание.

- Мы три часа молчали. Сидели и плакали. Прощения у меня он не просил, а смысл? Он был настолько свободный, любил тайгу, мы летом из леса не вылезали. Любил деревню, бабушкин дом. И это были слезы, что больше он ничего этого не увидит.

Я какое-то время хранила вещи Димы. Куртка его лежит у меня дома, если сын не выкинул. У меня его бутылка пива два года в холодильнике стояла!

Когда все начиналось, я громко кричала «ЭТО НЕ ОН»! А потом осознаешь, была неправа. Но от себя не убежишь и чувства по щелчку не выключишь.

Как я это пережила? Совсем нелегко. Я человек непьющий. У меня единственная отдушина – машина. Сажусь за руль, включаю музыку, она меня успокаивает. Правда, на приговор приехала на машине, сделала глупость. Ему дали пожизненный срок. Я еще в зале суда держалась, а когда села в машину, случилась истерика. Выехала, на кольце вляпалась в аварию, чужое авто помяла…

Лебедь в зале суда. Фото: ИА "Хакасия".

Чужое письмо

Какое-то время были на связи: из колонии регулярно приходили письма.

- Я в ответ отправляла фото и деньги. А потом вдруг получила письмо, написанное не его рукой, и даже не с его слов. «Я не виноват, буду нанимать адвоката, мне нужны деньги». Я его манеру очень хорошо знаю. Это не он! Больше вестей не было.

… В последний раз мы встречались осенью прошлого года. Меня вызвали в суд, он признался в убийстве еще одной девушки. – А причем тут я? – Вы же свидетель по делу!

И вот я увидела его в зале суда. Просто сидел и смотрел на меня. Молча. Там нельзя разговаривать.

Во время суда. Фото: Верховный суд Хакасии.

А мне до этого было так наплевать, как я выгляжу. Подруга-визажист за уши вытаскивала. Я никогда не красилась, а она заставила. У меня была всегда короткая стрижка, я отрастила волосы. Перекрасила их, ухаживаю за собой.

И вот он прямо меня рассматривал. С каким-то интересом что ли. Столько лет не виделись! А я, как бы ни старалась не глядеть, все равно смотрела. Когда выходила из зала, споткнулась о тумбу, потом воткнулась в дверь.

Сбежала на вахту

- Город у нас маленький. В 2019 году, когда его осудили, мне писали много чего. Что я чуть ли не глава ОПГ. Мол, в золоте ходила, которое он с них снимал. Хотя я, в принципе, не ношу золото. И… я просто сбежала на вахту, надо было куда-то себя деть. До этого ни разу не ездила, - продолжает Стелла. - Работаю тут поваром-кондитером. Смены длинные, устаешь. Отвлекаешься, пусть и на время. Тогда это был побег от ситуации, сейчас заработок. Дома крайне маленькие зарплаты.

После пережитого Стелла очень изменилась. Фото: личный архив.

В чем черпаю силы? Поддержка друзей. Если бы не они, я бы себя загнобила. Теперь я заняла такую позицию: больше не хочу ничего об этом знать. Хотя забыть не забуду, не получится. Мне 46 лет. Хочется тепла, уюта, человека рядом. У меня двое детей, они уже взрослые. Вот ради них я и живу.

СКАЗАНО

Как зверь может казаться ласковым и нежным?

Вероника Пугачева, криминальный психолог

- Такие люди умеют разделять две сферы. Если находят того, кто их полюбит, стараются по максимуму. И никогда не обидят: им ОЧЕНЬ важно быть принятыми.

(Надо понимать: часто маньяки вырастают из мальчиков, которых безжалостно подавляли. Не отец, а мать или бабушка. Тогда как мальчик ждет безусловной любви от мамы. Иначе сам никогда не научится любить. Если же мать с детства твердит сыну, он никчемный, в нем рождается ненависть. Отомстить ей нельзя, поэтому ярость выплескивается на других).

Криминальный психолог Вероника Пугачева. Фото: Ася ЖУКОВА

Со своей возлюбленной он заботлив. Впрочем, остаться таким постоянно, со всеми – не способен. Хотя может остановиться на время. Иногда бывают «ремиссии» до 10 лет. Но все равно произойдет то, что спровоцирует новое преступление. Отказаться от своего нутра маньяк не в силах. Чтобы выпустить агрессию, найдет новую жертву.

Таким образом, маньяк живет в двух сферах. Мимикрирует по ситуации. И в каждой искренен. Был ли шанс у Лебедя Не стать убийцей, если бы он встретил любовь раньше? Тут вопрос – когда. Если бы не успел попробовать кровь, возможно. Если же хоть раз убил, вряд ли. Тогда захотел бы вернуться.

Потому что от подруги он получает любовь, а от убийств УДОВОЛЬСТВИЕ. Такое, отказаться от которого невозможно. Ведь в тот миг маньяк сумел встать выше того, кто его подавлял.

Жертвы Дмитрия Лебедя

Анна Лашкова, 22 года. Убита 19 июня 2012-го. Первая жертва, ее так и не нашли. Карьер, куда маньяк выбросил тело, выгорел через три года.

Изольда Чебодаева, 20 лет. Убийца задушил ее и выкинул в дренажный канал 13 октября 2012 года.

Наталья Якова, 26 лет. Погибла от рук маньяка 5 июня 2015 года. Две дочки больше никогда не дождутся маму.

Анастасия Боргоякова, 27 лет. Поссорилась с мужем, села в попутку. В тот день, 12 июня 2015 года, ее видели живой в последний раз. У Насти остались двое сыновей.

Оксана Литвинова, 24 года. Любила детей, мечтала завести свою семью. Была убита 2 сентября 2017 года.