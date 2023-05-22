«Говорят, он заплакал на похоронах своей жертвы»: в Хакасии раскрыли преступление 20-летней давности

Следователи раскрыли зверское убийство, совершенное в Хакасии 20-лет назад. Фото: СК

Дашу хоронили на третий день, как положено по христианскому обычаю. Гроб везли на «газике» с опущенными бортами, а следом шли сотни человек. В этом районном центре Хакасии, отродясь не помнили таких чудовищных преступлений: девочке только-только исполнилось 15 лет, а какой-то зверь жестоко надругался над ней и убил. Сыщики милиции и прокуратуры перевернули все с ног на голову, чтобы обнаружить хоть какой-то след... Нашли убийцу ровно через 20 лет. Никто бы не подумал, что под маской просточка-работяги скрывается настоящий маньяк. «КП-Красноярск» узнала эксклюзивные подробности криминальной истории, произошедшей в феврале 2002 года в Хакасии, и о том, как вычислили преступника, не оставившего – подчеркиваем – никаких следов. Из этических соображений мы изменили имена.

8 февраля 2002 года

- Ты помнишь, чтобы была дома вовремя!

Даша кивнула родителям: конечно помнит. Она никогда не давала им повода не доверять ей, послушная девушка-подросток. Сейчас она собиралась на встречу со сверстниками. Компания, человек десять, частенько проводила время в доме бабушки ее близкой подруги (старенькую бабушку семья забрала к себе, а подруга ходила туда печь топить). Родные Даши знали это и не возражали.

- Мам, можно я надену легкую шапку? – спросила девушка.

- Ладно, только теплый шарф тоже надень, - согласилась мать.

Женщина до конца своих дней будет корить себя, что заставила дочь надеть проклятый длинный шарф.

Примерно в 22:30 подростковая компания стала расходиться. Подружка заперла дом и калитку, все стали прощаться на улице. Обычно Дашу кто-нибудь провожал до дома. Но почему-то в тот вечер всем было в другую сторону и она отправилась одна. Ей предстояло пройти по дороге между банно-прачечным комбинатом и школьным стадионом. Фактически по пустырю, где не было освещения. Но ее это не пугало – поселок, где в тот момент жило почти 5 тысяч человек, было вполне спокойным селом, на людей по ночам никто не нападал.

Неожиданно в темноте она разглядела высокий мужской силуэт. Он сидел на корточках, потом поднялся и поздоровался, назвал ее по имени. Девушка его узнала...

Апрель 2022 года

Мощный грейдер царапал проселочную дорогу под будущий асфальт, где-то в Ширинском районе Хакасии. Подлетели несколько машин, среди них микроавтобус с затененными стеклами. Из него выскочили вооруженные автоматами спецназовцы. Высокий, под два метра, грейдерист растерянно глядел из кабины. Бежать? А смысл? От СОБРа не убежишь. Наручники защелкнулись на запястье.

- Ты знаешь, за что задержан? – спрашивают его силовики.

Он делает неопределенный жест головой, на лице выражение наивного недоумения. Но догадывается – есть в его жизни тяжелый неотмоленный грех, с которым он живет уже 20 лет.

Место трагедии. Фото: СК

Заботился, как о сестре?

Разбираться в этом преступлении было поручено Александру Джиоеву, следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Наш разговор с ним длился целый час.

- Тяжелее всего мне было общаться с родными. Я ездил в поселое, встречался с семьей. Мама Даши уже в возрасте, она так и не оправилась. Мы больше разговаривали с младшей сестрой потерпевшей девушки, ей сейчас лет 25. Мне показывали фотоальбомы и плакали – вот это было тяжело. А ведь нам, следователям, приходится углубляться досконально.

Страшно было услышать, какие муки испытала перед смертью невинная 16-летняя девочка. Каких извергов земля наша носит! Двадцать лет насильник и убийца спокойно жил – вкусно ел, мягко спал, водил шашни с женщинами. Найти его было почти невозможным. Но они смогли сообща – эксперты, аналитики, криминалисты, уголовный розыск. И пусть с опозданием, но наказание пришло.

Роман Кудимов – уроженец тех мест (сейчас ему 44 года). В школе вспомнили: он всегда был со странностями, друзей у него не водилось, а девушки обходили стороной. Мог бросить в спину нехороший взгляд. Отслужил в армии, после вернулся и работал в совхозе. Смотришь на фото – вроде простой, деревенский. Лицо незлое. Но это и настораживает – не зря же говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Дашу он знал. Сначала их матери познакомились, потом стали семьями ездить друг к другу в гости. Школьница чуралась его. «Мама, зачем он постоянно меня спрашивает, куда я пошла и когда вернусь?» - жаловалась Даша. Он же объяснял это заботой: «Она мне как сестра».

Черная пятница

Из приговора суда. Около 18 часов 8 февраля 24-летний Кудимов закончил работу, принял душ в общежитии, оделся и вышел гулять. Купил сигареты и бутылку водки. Пил один, не закусывая. Проходил мимо банно-прачечного комбината, остановился и присел закурить.

- Смотрю, появился из-за угла силуэт. Присмотрелся – женский. Подошла еще ближе, узнал. Она была мне симпатична. Заговорил с ней, - давал он показания.

Что произошло дальше, могу описать только так: мерзко, чудовищно, бесчеловечно. Подавляя сопротивление жертвы, озабоченный на всю голову насильник со всей силы затянул на ее шее шарф.

- Не знаю, как произошло. Смотрю – не дышит. Оттащил ее в канаву, чтобы спрятать... У меня все фрагментами, двадцать лет прошло... Когда отбежал метров пятьдесят, обнаружил, что у меня подмышкой ее шуба. Выбежал на окраину деревни и сжег ее.

На следственном эксперименте обвиняемый показал все, что происходило 20 лет назад. Фото: СК

Село гудело

Когда Даша не пришла домой спустя час после назначенного времени, родители тут же кинулись ее искать. После ночных поисков, с утра 9 февраля обратились в милицию. Уверяли: дочь никогда не давала повода упрекнуть ее. Значит, с ней что-то случилось.

- Я общался с оперативниками, которые занимались этим делом, они рассказали: весь поселок гудел. В дом Серовых периодически подъезжали сотрудники милиции, уточняли, есть ли известия. После обеда подъехала машина охраны, окно было открыто. Милиционер разговаривал с матерью. И тут по рации она услышала: «нашли». Когда женщину привезли на место, она только увидела ноги своей девочки и все... дальше у нее провал в сознании, - рассказывает Александр Джиоев.

До нас дошла информация, но она ничем не подтверждена документально, что родственник Серовых имел отношение к милиции. Это к тому, что сыщики тогда искали очень тщательно. Но оперативно-розыскные мероприятия не принесли результатов. Даже исследование биологических следов ни к чему не привели. Потому что не было их, этих самых следов.

На похоронах оперативники снимали на видеокамеру присутствующих, но записи не сохранились. Однако со слов тех, кто был на кладбище, случился какой-то казус со стороны Кудимова. Люди переговаривались: то ли заплакал, то ли стакан водки залпом выпил.

Косвенные улики

Проблема была в том, что насильник не оставил прямых улик, по которым его можно было бы вычислить сейчас, даже несмотря на современное оборудование и технологии, которые появились у криминалистов. Поэтому для работы над преступлениями прошлых лет формируется аналитическая группа из следователей, за плечами которых по 10-20 лет опыта со сложными преступлениями против личности. Раз нет прямых улик, нужно собирать косвенные – и чем больше, тем лучше.

Первое, от чего оттолкнулся Александр Джиоев, - преступление со схожими обстоятельствами, произошедшее 8 марта 2005 года недалеко от того села. Жертвой была 17-летняя девушка, насильник также надругался над ней в извращенной форме, а после ее нашли мертвой. Так появилось имя подозреваемого по делу Даши Серовой.

Один момент: Кудимову суд вынес тогда... условный срок – 4 года. Нет, это не опечатка: судмедэкспертиза установила, что смерть девушки наступила от переохлаждения – формально он не убивал. А то, что на ней живого места не было? Что она несовершеннолетняя? Кто мы, чтобы оспаривать решение суда? Ознакомиться с материалами того дела уже нельзя – по истечении срока давности его утилизировали.

Следственный эксперимент фиксировали до мельчайших подробностей. Фото: СК

Реконструкция событий

В апреле 2022 года Кудимова задержали на основании косвенных улик, проверили на полиграфе. Показания он стал давать сразу же, но неуверенно – дозировано. А вот когда его этапировали в Красноярск в СИЗО, тут его прорвало. И после следственного эксперимента на месте картина преступления легла полностью. Все процессуальные нормы были соблюдены, придраться не к чему.

Проходит следственный эксперимент так: подозреваемого привозят на место, где он показывает в подробностях, что и как происходило. Это фиксируется на фото и видео, присутствует его адвокат. Кудимов рассказал то, что мог знать только один человек – тот, кто был здесь около полуночи 8 февраля 2002 года. Даже несмотря на то, что с тех пор здесь многое изменилось. Кстати, в конце предварительного следствия он вдруг ушел в отказ от своих показаний, но это уже не имело значения.

Два интересных факта. Кудимов давно завязал с алкоголем, потому что пьяный перестает контролировать себя. Первая жена подтвердила следователю, что на свадьбе он позволил себе только бокал шампанского. Нынешняя сожительница, с которой они семь лет вместе, тоже ни разу не видела его со спиртным. Кстати, женщина сначала даже не поверила, что сожитель мог совершить такое преступление. Хотя, нужно отдать ей должное, не кинулась безрассудно «спасать любимого», а согласилась помочь следствию.

Интересное содержимое нашли и в его телефоне. Гаджет был почищен, но в следкоме такие спецы работают, что могут извлечь даже удаленные файлы. А там... он действительно был сексуально озабочен, вел переписку с разными женщинами, флиртовал и заигрывал, посылал сообщения с содержанием сексуального характера. Кто-то из дам отшивал его, кто-то соглашался на игру.

13 лет... всего

Видимо, по совету адвоката Кудимов настоял на суде присяжных. Но те не оправдали ожиданий: его единогласно признали виновным. Судья вынес решение: 13 лет в колонии строгого режима плюс взыскана компенсация морального вреда семье Серовых в размере 1 миллиона рублей. Правда, родственники осужденного не смирились и наскребли денег на адвокатов, которые обжаловали приговор в Верховном суде РФ. Что из этого получится – поглядим.

Почему такой срок – 13 лет?

- Если бы аналогичное преступление произошло сейчас, однозначно, приговор был бы строже. Наша задача – раскрывать преступления прошлых лет, а привлекать к ответственности виновных или нет – решает суд. Если бы произошло просто убийство, Кудимова не могли бы судить, а уголовное дело прекратили в связи с истечение срока давности. Но здесь имело место изнасилование несовершеннолетней, - подвел итог следователь.

Дашу хоронили на третий день, как положено по христианскому обычаю. Гроб везли на «газике» с опущенными бортами, а следом шли сотни человек. В этом районном центре Хакасии, отродясь не помнили таких чудовищных преступлений: девочке только-только исполнилось 15 лет, а какой-то зверь жестоко надругался над ней и убил. Сыщики милиции и прокуратуры перевернули все с ног на голову, чтобы обнаружить хоть какой-то след... Нашли убийцу ровно через 20 лет. Никто бы не подумал, что под маской просточка-работяги скрывается настоящий маньяк. «КП-Красноярск» узнала эксклюзивные подробности криминальной истории, произошедшей в феврале 2002 года в Хакасии, и о том, как вычислили преступника, не оставившего – подчеркиваем – никаких следов. Из этических соображений мы изменили имена.

8 февраля 2002 года

- Ты помнишь, чтобы была дома вовремя!

Даша кивнула родителям: конечно помнит. Она никогда не давала им повода не доверять ей, послушная девушка-подросток. Сейчас она собиралась на встречу со сверстниками. Компания, человек десять, частенько проводила время в доме бабушки ее близкой подруги (старенькую бабушку семья забрала к себе, а подруга ходила туда печь топить). Родные Даши знали это и не возражали.

- Мам, можно я надену легкую шапку? – спросила девушка.

- Ладно, только теплый шарф тоже надень, - согласилась мать.

Женщина до конца своих дней будет корить себя, что заставила дочь надеть проклятый длинный шарф.

Примерно в 22:30 подростковая компания стала расходиться. Подружка заперла дом и калитку, все стали прощаться на улице. Обычно Дашу кто-нибудь провожал до дома. Но почему-то в тот вечер всем было в другую сторону и она отправилась одна. Ей предстояло пройти по дороге между банно-прачечным комбинатом и школьным стадионом. Фактически по пустырю, где не было освещения. Но ее это не пугало – поселок, где в тот момент жило почти 5 тысяч человек, было вполне спокойным селом, на людей по ночам никто не нападал.

Неожиданно в темноте она разглядела высокий мужской силуэт. Он сидел на корточках, потом поднялся и поздоровался, назвал ее по имени. Девушка его узнала...

Апрель 2022 года

Мощный грейдер царапал проселочную дорогу под будущий асфальт, где-то в Ширинском районе Хакасии. Подлетели несколько машин, среди них микроавтобус с затененными стеклами. Из него выскочили вооруженные автоматами спецназовцы. Высокий, под два метра, грейдерист растерянно глядел из кабины. Бежать? А смысл? От СОБРа не убежишь. Наручники защелкнулись на запястье.

- Ты знаешь, за что задержан? – спрашивают его силовики.

Он делает неопределенный жест головой, на лице выражение наивного недоумения. Но догадывается – есть в его жизни тяжелый неотмоленный грех, с которым он живет уже 20 лет.

Заботился, как о сестре?

Разбираться в этом преступлении было поручено Александру Джиоеву, следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Наш разговор с ним длился целый час.

- Тяжелее всего мне было общаться с родными. Я ездил в поселое, встречался с семьей. Мама Даши уже в возрасте, она так и не оправилась. Мы больше разговаривали с младшей сестрой потерпевшей девушки, ей сейчас лет 25. Мне показывали фотоальбомы и плакали – вот это было тяжело. А ведь нам, следователям, приходится углубляться досконально.

Страшно было услышать, какие муки испытала перед смертью невинная 16-летняя девочка. Каких извергов земля наша носит! Двадцать лет насильник и убийца спокойно жил – вкусно ел, мягко спал, водил шашни с женщинами. Найти его было почти невозможным. Но они смогли сообща – эксперты, аналитики, криминалисты, уголовный розыск. И пусть с опозданием, но наказание пришло.

Роман Кудимов – уроженец тех мест (сейчас ему 44 года). В школе вспомнили: он всегда был со странностями, друзей у него не водилось, а девушки обходили стороной. Мог бросить в спину нехороший взгляд. Отслужил в армии, после вернулся и работал в совхозе. Смотришь на фото – вроде простой, деревенский. Лицо незлое. Но это и настораживает – не зря же говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Дашу он знал. Сначала их матери познакомились, потом стали семьями ездить друг к другу в гости. Школьница чуралась его. «Мама, зачем он постоянно меня спрашивает, куда я пошла и когда вернусь?» - жаловалась Даша. Он же объяснял это заботой: «Она мне как сестра».

Черная пятница

Из приговора суда. Около 18 часов 8 февраля 24-летний Кудимов закончил работу, принял душ в общежитии, оделся и вышел гулять. Купил сигареты и бутылку водки. Пил один, не закусывая. Проходил мимо банно-прачечного комбината, остановился и присел закурить.

- Смотрю, появился из-за угла силуэт. Присмотрелся – женский. Подошла еще ближе, узнал. Она была мне симпатична. Заговорил с ней, - давал он показания.

Что произошло дальше, могу описать только так: мерзко, чудовищно, бесчеловечно. Подавляя сопротивление жертвы, озабоченный на всю голову насильник со всей силы затянул на ее шее шарф.

- Не знаю, как произошло. Смотрю – не дышит. Оттащил ее в канаву, чтобы спрятать... У меня все фрагментами, двадцать лет прошло... Когда отбежал метров пятьдесят, обнаружил, что у меня подмышкой ее шуба. Выбежал на окраину деревни и сжег ее.

Село гудело

Когда Даша не пришла домой спустя час после назначенного времени, родители тут же кинулись ее искать. После ночных поисков, с утра 9 февраля обратились в милицию. Уверяли: дочь никогда не давала повода упрекнуть ее. Значит, с ней что-то случилось.

- Я общался с оперативниками, которые занимались этим делом, они рассказали: весь поселок гудел. В дом Серовых периодически подъезжали сотрудники милиции, уточняли, есть ли известия. После обеда подъехала машина охраны, окно было открыто. Милиционер разговаривал с матерью. И тут по рации она услышала: «нашли». Когда женщину привезли на место, она только увидела ноги своей девочки и все... дальше у нее провал в сознании, - рассказывает Александр Джиоев.

До нас дошла информация, но она ничем не подтверждена документально, что родственник Серовых имел отношение к милиции. Это к тому, что сыщики тогда искали очень тщательно. Но оперативно-розыскные мероприятия не принесли результатов. Даже исследование биологических следов ни к чему не привели. Потому что не было их, этих самых следов.

На похоронах оперативники снимали на видеокамеру присутствующих, но записи не сохранились. Однако со слов тех, кто был на кладбище, случился какой-то казус со стороны Кудимова. Люди переговаривались: то ли заплакал, то ли стакан водки залпом выпил.

Косвенные улики

Проблема была в том, что насильник не оставил прямых улик, по которым его можно было бы вычислить сейчас, даже несмотря на современное оборудование и технологии, которые появились у криминалистов. Поэтому для работы над преступлениями прошлых лет формируется аналитическая группа из следователей, за плечами которых по 10-20 лет опыта со сложными преступлениями против личности. Раз нет прямых улик, нужно собирать косвенные – и чем больше, тем лучше.

Первое, от чего оттолкнулся Александр Джиоев, - преступление со схожими обстоятельствами, произошедшее 8 марта 2005 года недалеко от того села. Жертвой была 17-летняя девушка, насильник также надругался над ней в извращенной форме, а после ее нашли мертвой. Так появилось имя подозреваемого по делу Даши Серовой.

Один момент: Кудимову суд вынес тогда... условный срок – 4 года. Нет, это не опечатка: судмедэкспертиза установила, что смерть девушки наступила от переохлаждения – формально он не убивал. А то, что на ней живого места не было? Что она несовершеннолетняя? Кто мы, чтобы оспаривать решение суда? Ознакомиться с материалами того дела уже нельзя – по истечении срока давности его утилизировали.

Реконструкция событий

В апреле 2022 года Кудимова задержали на основании косвенных улик, проверили на полиграфе. Показания он стал давать сразу же, но неуверенно – дозировано. А вот когда его этапировали в Красноярск в СИЗО, тут его прорвало. И после следственного эксперимента на месте картина преступления легла полностью. Все процессуальные нормы были соблюдены, придраться не к чему.

Проходит следственный эксперимент так: подозреваемого привозят на место, где он показывает в подробностях, что и как происходило. Это фиксируется на фото и видео, присутствует его адвокат. Кудимов рассказал то, что мог знать только один человек – тот, кто был здесь около полуночи 8 февраля 2002 года. Даже несмотря на то, что с тех пор здесь многое изменилось. Кстати, в конце предварительного следствия он вдруг ушел в отказ от своих показаний, но это уже не имело значения.

Два интересных факта. Кудимов давно завязал с алкоголем, потому что пьяный перестает контролировать себя. Первая жена подтвердила следователю, что на свадьбе он позволил себе только бокал шампанского. Нынешняя сожительница, с которой они семь лет вместе, тоже ни разу не видела его со спиртным. Кстати, женщина сначала даже не поверила, что сожитель мог совершить такое преступление. Хотя, нужно отдать ей должное, не кинулась безрассудно «спасать любимого», а согласилась помочь следствию.

Интересное содержимое нашли и в его телефоне. Гаджет был почищен, но в следкоме такие спецы работают, что могут извлечь даже удаленные файлы. А там... он действительно был сексуально озабочен, вел переписку с разными женщинами, флиртовал и заигрывал, посылал сообщения с содержанием сексуального характера. Кто-то из дам отшивал его, кто-то соглашался на игру.

13 лет... всего

Видимо, по совету адвоката Кудимов настоял на суде присяжных. Но те не оправдали ожиданий: его единогласно признали виновным. Судья вынес решение: 13 лет в колонии строгого режима плюс взыскана компенсация морального вреда семье Серовых в размере 1 миллиона рублей. Правда, родственники осужденного не смирились и наскребли денег на адвокатов, которые обжаловали приговор в Верховном суде РФ. Что из этого получится – поглядим.

Почему такой срок – 13 лет?

- Если бы аналогичное преступление произошло сейчас, однозначно, приговор был бы строже. Наша задача – раскрывать преступления прошлых лет, а привлекать к ответственности виновных или нет – решает суд. Если бы произошло просто убийство, Кудимова не могли бы судить, а уголовное дело прекратили в связи с истечение срока давности. Но здесь имело место изнасилование несовершеннолетней, - подвел итог следователь.